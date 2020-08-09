Три новых украинских фильма выйдут в августе 2020. Трейлеры

В августе 2020 года в Украине ожидается выход трех новых украинских фильмов. Так, премьеры некоторых из них должны были состояться гораздо раньше, но из-за пандемии коронавируса планы режиссеров пришлось скорректировать.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее ознакомиться с новинками украинского кинематографа, которые выйдут в прокат в последний месяц лета.

"Толока". Премьера 20 августа 2020 года

12+

Сюжет фильма основан на балладе Тараса Шевченко и воспоминаниях о детстве легендарного Ивана Миколайчука. В Катерину влюбляются трое казаков, и она устраивает для них испытание: нужно освободить ее брата из плена. Двое казаков, выполняя задание, погибают, а одному все же удается осуществить желание Екатерины. В итоге оказывается, что это был не брат девушки, а ее возлюбленный.

"Толока" должна была выйти в прокат еще в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось отложить.

"Наследие лжи". Премьера 6 августа 2020 года

16+

Герой боевика, бывший агент МИ-6 наслаждается спокойными буднями в отставке. Однако однажды он получает документы от украинской журналистки о преступлениях международных спецслужб. Спецагент решает помочь девушке, но дело оказывается слишком запутанным.

"Східняк". Премьера 20 августа 2020 года

0+

Главный герой приключенческой комедии "Східняк" – военный с позывным "Борода". В напарники он берет себе молодого бойца "Режиссера", с которым ему предстоит проехать через прифронтовые города и села. "Режиссер" и "Борода" попадают в разные курьезные ситуации на пути к штабу, от которых зрителю будет сложно сдержать смех.

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