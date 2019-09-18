Трейлер "Рэмбо: Последняя кровь" сочли чрезвычайно жестким

Перед выходом на экраны фильма "Рэмбо: Последняя кровь" компания IGN показала трейлер картины, который уже успели назвать невероятно жестоким и безжалостным.

Об этом сообщает BloodyDisgusting.

Отмечается, что в трейлере фильма отчетливо показано, почему именно данный боевик уже может считаться самых кровавым из всех частей легендарного "Рэмбо".

Посмотрев видео, вы можете убедиться в этом сами.

В пятой части триллера мы увидим, как счастливая жизнь Рэмбо охватило настоящее насилие, из которого главному герою вырваться не просто. Работающий последние годы на ранчо Рэмбо, вынужден вернуться на арену боя после того, как злоумышленники в Мексике похищают его приемную дочь, после чего онпересекает американо-мексиканскую границу, где сталкивается с одним из самых жестоких картелей, занимающихся торговлей людьми и сексуальным рабством.

Главную роль по-прежнему будет исполнять легендарный Сильвестр Сталлоне.

Премьера фильма ожидается уже 19 сентября.

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер рассказал о том, какие испытания ждут его персонажа в боевике "Терминатор: Темные судьбы".

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