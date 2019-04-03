Вышел яркий трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом

В сети вышел первый полноценный тизер-трейлер супергеройского фильма "Джокер" DC Comics.

Warner Bros. Pictures Ukraine опубликовала дубляж ролика на украинском языке (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Джокер" расскажет историю о культовом антигерое, которую еще не видели на большом экране. Фильм станет одновременно и настоящим исследованием персонажа Артура Флека (Джокера, Хоакин Феникс), человека, которого отторгло общество, и поучительной историей", – сказано в описании.

Warner Bros. Pictures Ukraine

Действия будут разворачиваться в 1981 году, когда Артур Флек вернется в родной Готэм для присмотра за пожилой матерью. Он хотел стать комиком, однако общество всячески издевалось над ним. В итоге антигерою предстоит стать лидером "преступной верхушки" Готэма.

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Премьера назначена на октябрь. Слоган фильма "Надеть счастливое лицо". Режиссером выступил Тодд Филлипс ("Успеть до", Трилогия "Мальчишник").

Актерский состав: Зази Битц, Роберт Де Ниро, Шей Вигем. Хоакин Феникс, который сыграл Артура Флека, также известен по фильмам "Гладиатор", "Врожденный порок", "За что стоит умереть", "Солдаты Буффало".

Тизер-трейлер "Джокер" на украинском языке

Тизер-трейлер "Джокер" на языке оригинала

Напомним, в последний раз роль Джокера исполнил Джаред Лето в фильме "Отряд самоубийц". В 2008 году его сыграл Хит Леджер, который после съемок в фильме "Тёмный рыцарь" получил посмертный "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Одним из эпатажнейших Джокеров на телеэкране был Джек Николсон в 1989 году, а также в этой роли снимался Сизар Ромеро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хоакин Феникс в образе Джокера во время съемок в Нью-Йорке с толпой актеров в масках клоунов устроили хаос в метро.

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