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Финал трилогии: появился первый тизер саги "Звездные войны"

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Студия Disney представила первый тизер к девятому эпизоду легендарной фантастической саги "Звездные войны", который станет финалом новой трилогии сиквелов.

Фильм получил название "Восхождение Скайуокера" (The Rise Of Swywalker) и выйдет в мировой прокат в декабре 2019 году (чтобы посмотреть трейлер, проскролльте до конца страницы).

В тизере показали, как Рей (в исполнении Дейзи Ридли) бежит по пустыне со световым мечом. Кроме того, в кадре появилась принцесса Лея, (которую играла покойная Кэрри Фишер) и многие другие.

Финал трилогии: появился первый тизер саги "Звездные войны"

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Также появился Лендо Калриссиан (Билли Ди Уильямс), который снимался в оригинальной трилогии. А за кадром оставили таинственный смех Императора Палпатина, который должен был погибнуть в VI эпизоде.

Режиссером и сценаристом картины выступил Джей Джей Абрамс. Главные роли исполнили Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Оскар Айзек (По Дэмерон) и Джон Бойега (Финн).

Тизер на английском языке

Тизер на русском языке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Marvel выпустила новый трейлер картины "Мстители".

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Теги
фильмтрейлерЗвездные войны
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