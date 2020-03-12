Корольков из "Электроника" вырос и стал миллионером: кто толкнул его на самоубийство

Всесоюзную известность советскому школьнику Максиму Калинину принесла роль в популярной детской многосерийной картине "Приключения Электроника".

Максим Калинин в фильме "Приключения Электроника"

Его персонаж Вова Корольков учился и дружил с главными героями сериала. Познакомиться с Калининым в то время хотели многие девочки Советского Союза. Позже Максим сыграл эпизодического персонажа в фильме "Конь белый"... и на этом завершил свою актерскую карьеру.

После этого у него было много успехов, но жизнь бывшего актера оборвалась внезапно и трагично.

Успешный финансист

После окончания школы исполнитель роли Королькова ушел в армию. Служил Максим в Германии. После армии он поступил на экономический факультет МГУ. Специализировался Калинин на изучении фондового рынка.

Максим Николаевич Калинин – успешный российский финансист

Впоследствии Максим Николаевич стал успешным банкиром. Он одним из первых в стране начал вести регистраторскую деятельность. Опытный финансист входил в совет директоров "ПАРТАДа". В эту профессиональную ассоциацию входили депозитарии, трансфер-агенты и регистраторы.

Калинин разрабатывал нормативные акты по регламентации ведения реестра лиц, которые владеют именными ценными бумагами. Также Максим Николаевич занимался разработкой стандартов регистраторской деятельности.

Вова Корольков из нашего детства

Калинин был автором многих научных статей, которые печатали солидные финансовые издания, и блога на сайте Инвестор.ру. Коллеги и друзья Максима отмечали его высокий интеллект, безупречную логику и тонкое чувство юмора. Они называли Калинина незаурядной и обаятельной личностью.

Странное самоубийство

1 декабря 2011 года произошла необъяснимая трагедия. 43-летний Максим выпрыгнул из окна своей квартиры и разбился насмерть. Его родные и знакомые не могли понять, почему он решился на такой поступок. Пресса практически не уделила этому событию внимания. Лишь позже стало известно, что погиб актер из культового советского фильма.

Трагическое происшествие случилось в доме по Строгинскому бульвару, примерно в 23 часа. Квартира Калинина находилась на 5 этаже. На столе у окна лежала предсмертная записка, где Максим писал о добровольном уходе из жизни. Кроме того, блог Калинина содержал странный текст, опубликованный им накануне гибели. Он назывался "Я был в комнате".

Калинин написал, что посетил комитет по финансовым рынкам в Совете Федераций. Для него это была "прощальная тризна", так как там решили "похоронить посконно-домотканую" инфраструктуру Центрального банка России. Максим Николаевич выступал против этого.

Самоубийство Максима Калинина вызывает много вопросов

Он предлагал оставить возможность перевода акций в ЦД, но, не сохраняя право собственности. В ответ от главы Московской биржи Рубена Аганбегяна он услышал: "Вы были в комнате, где обсуждалась данная тема".

Неофициальные версии смерти Калинина

Позже пресса писала о возможных причинах самоубийства Калинина. По слухам, один очень влиятельный чиновник передал Максиму Николаевичу крупную сумму для выгодного вложения, но сделка не выгорела и деньги пропали. Калинину не оставалось ничего другого, как покончить с собой.

Друзья Максима рассказывали, что незадолго до смерти он встретился с ними и вел себя, как всегда. Никаких внешних перемен у этого энергичного и позитивного человека они не увидели.

По мнению вдовы финансиста, Максим не мог совершить самоубийство, его вынудили это сделать, а может быть, даже физически толкнули и он вывалился в окно.

Могила Калинина находится на территории столичного Митинского кладбища. У Максима Николаевича двое детей. Он оставил им приличное наследство. Жена Калинина забрала их и поселилась в Португалии, где у семьи был свой дом.

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