Трагедия в жизни Евгения Моргунова: что стало с детьми знаменитого советского актера

Популярный советский актер Евгений Моргунов родился ровно 93 года назад – 27 апреля 1927 года. Артист полюбился зрителю благодаря роли Бывалого, участника легендарной троицы из комедий Леонида Гайдая.

Судьба актера была непростой. Так, младший сын Моргунова погиб в аварии в возрасте 25 лет, а спустя год, не выдержав утраты, умер и сам артист. Подробнее о судьбе детей Евгения Моргунова расскажет OBOZREVATEL.

Евгений Моргунов starhit.ru

Евгений Моргунов: его жены и дети

Евгений Моргунов был женат дважды. Первой его женой была балерина Варвара Рябцева, которая была старше актера на 13 лет. Спустя десять лет брака пара распалась.

Вторая жена Моргунова – Наталья Моргунова, с которой он прожил до конца жизни. Они поженились в 1965 году, в браке родилось двое сыновей: Антон и Николай.

Евгений Моргунов и его жена Наталья bulvar.com.ua

Евгений Моргунов и его жена Наталья stuki-druki.com

Дети Моргунова жили обычным советским детством, пропадая во дворе с друзьями и отправляясь на лето в пионерские лагеря. Звездный отец хотел, чтобы его сыновья научились играть на музыкальных инструментах, но из этого ничего не вышло.

Евгений Моргунов с семьей stuki-druki.com

Гибель младшего сына Евгения Моргунова

Наталья Моргунова в интервью вспоминала, что Николай всю жизнь был непоседой и наслаждался жизнью, как в последний раз. Он женился сразу после школы, а в середине 90-х у него родилась дочь Евгения.

Младший сын Евгения Моргунова любил быструю езду и гонял на сумасшедшей скорости – так, что отец не мог с ним ездить. "Ты гоняешь, как сумасшедший! Немедленно сбавь скорость, или я сейчас выйду!". Но сын в ответ лишь смеялся.

Евгений Моргунов и его сын Николай starhit.ru

Евгений Моргунов с женой и детьми 24smi.org

Когда Николай погиб, Моргунов, по словам его жены, был "срублен под корень", хоть и старался не показывать, как ему тяжело. Спустя год после смерти младшего сына ушел и отец – его сразил инсульт.

Внучка Евгения Моргунова от его младшего сына pressa.tv

Старший сын Моргунова

О том, как сложилась судьба старшего сына Моргунова Антона, известно немного. Одно время он страдал от алкогольной зависимости, но сумел завязать с пагубной привычкой. Правда, стал вести себя неадекватно, вел затворнический образ жизни, а когда выходил из дома, конфликтовал с соседями.

Последнее время старший сын Моргунова жил у своей матери, которая старалась оберегать его от общения с прессой. О семье Антона Моргунова также известно мало, по данным СМИ, у него есть два сына и внуки.

Старший сын Евгения Моргунова Антон stuki-druki.com

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