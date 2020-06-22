7 фильмов, после просмотра которых хочется к морю

Морские приключения всегда интересны и увлекательны, но не всегда безопасны.

OBOZREVATEL предлагает подборку фильмов, которые не только вдохновляют на путешествие, но и рассказывают о разного рода проблемах, которые могут случиться, если поблизости есть море или океан.

1. Этот неловкий момент

Год выпуска: 2015 Страна: Франция Жанр: Комедия, Драма

Два лучших друга, Лоран и Антуан, отправляются отдыхать на Корсику, прихватив с собой своих дочерей. Когда 17-летняя Луна во что бы то ни стало решает завоевать 45-летнего друга своего отца, под угрозой оказывается не только отдых, но и крепкая дружба мужчин.

2. Покорители волн

Год выпуска: 2012 Страна: США Жанр: Драма, Спорт

Отважный серфер Хессон не представляет своей жизни без постоянного риска и борьбы с гигантскими волнами у побережья Калифорнии. Он столько раз был на волоске от смерти, но стихия всегда ему покорялась. И вот однажды перед ним стал выбор – экстремальный спорт или любимая девушка, которая просит его больше не рисковать собой.

3. Жизнь Пи

Год выпуска: 2012 Страна: США Жанр: Драма, Приключения, Фэнтези

Фильм рассказывает историю мальчика из Индии по имени Писин Патель. Однажды его родители принимают решение переехать в Канаду. Судно, на котором переезжает семья, попадает в шторм. Пи теряет сознание, а, очнувшись, видит лишь спасательную лодку. Хорошо бы забраться в нее, но она уже занята... зеброй, орангутаном, гиеной и бенгальским тигром.

4. Золото для дураков

Год выпуска: 2008 Страна: США Жанр: Приключения, Мелодрама

Уже восемь лет Бен Финнеган пытается найти затонувший испанский галеон "Аурэлия" с золотом. Но как только в его руках оказалась первая зацепка – осколок тарелки с символикой капитана того самого судна – все пошло наперекосяк. Спонсор, потеряв терпение, отказался от финансирования поисковой операции, а жена решила развестись. Чтобы продолжить дело своей жизни, Бену нужно заручиться поддержкой бывшей супруги и найти нового спонсора.

5. Любовь на острове

Год выпуска: 2005 Страна: США Жанр: Мелодрама, Комедия

Молодая девушка Дженни работает на тропическом курорте и безнадежно мечтает о рок-звезде Джейсоне Мастресе – лучшем мужчине на свете. Ее счастью нет предела, когда она узнает, что музыкант приехал на отдых в их края. Еще большая удача – это возможность оказаться с кумиром на необитаемом острове... или создать иллюзию необитаемого острова, в которую поверит Джейсон.

6. Добро пожаловать в рай!

Год выпуска: 2005 Страна: США Жанр: Боевик, Приключения

История о том, как четверо друзей во время дайвинга находят затонувший самолет, набитый мешочками с кокаином. Несмотря на здравый смысл, компания поддается соблазну и забирает находку.

7. Шесть дней, семь ночей

Год выпуска: 1998 Страна: США Жанр: Комедия, Приключения

История в стиле робинзонады разворачивается на необитаемом острове, где сотрудница гламурного журнала Робин и пилот Кевин оказываются после аварийной посадки самолета. Самолет вышел из строя, и теперь двум разным по возрасту и характеру людям придется выживать и уживаться на острове, пока к ним не придет помощь.

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