Топ-5 сериалов, которые ищут в сети: о чем они. Трейлеры

Просмотр сериалов – отличная идея для безопасного времяпровождения, оставаясь дома на карантине.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть трейлеры сериалов, которые чаще всего ищут в сети украинские телезрители.

Другая

Страна: Украина

Жанр: Триллер, мелодрама

Молодая девушка Ульяна случайно становится свидетельницей убийства и решает скрыться от бандитов, уехав к своей сестре-близняшке Лере, с которой давно не общалась. Приехав, выясняет, что сестра только что погибла, а все окружение Леры - муж, друзья и коллеги - принимают Ульяну за Леру.

Война миров

Страна: Великобритания

Жанр: Фантастика, драма

На Землю вторгаются пришельцы и за несколько часов истребляют практически всех людей. Тем, кому удалось уцелеть, придется объединиться и сражаться с неизвестным врагом, так как он не планирует никого оставлять в живых.

Филин

Страна: Украина

Жанр: Детектив

Новосозданный отдел полиции занимается расследованием запутанных дел с помощью инновационной технологии - компьютерной программы под названием "Филин".

Водоворот (Против течения)

Страна: Украина

Жанр: Мелодрама

Мила Егорова устраивается на работу в модный яхт-клуб ради спасения репутации его таинственного владельца Руслана. Между людьми возникает необъяснимое притяжение, которое обретает опасные обороты.

Я могу уничтожить тебя

Страна: США, Великобритания

Жанр: Драма

Арабелла – молодая девушка, которая ведет светскую жизнь в Лондоне и пишет свою первую книгу, где планирует озвучить мысли своего поколения. Но однажды в клубе ей подсыпают в напиток наркотик, и Арабелла становится жертвой насилия. Ее жизнь меняется бесповоротно.

Смотрите также подборку "Лучшие сериалы июня 2020 года"

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 10 фильмах на реальных событиях.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!