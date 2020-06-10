Топ-5 сериалов, которые ищут в сети: о чем они. Трейлеры

Просмотр сериалов – отличная идея для безопасного времяпровождения, оставаясь дома на карантине.
OBOZREVATEL предлагает посмотреть трейлеры сериалов, которые чаще всего ищут в сети украинские телезрители.
Другая
Страна: Украина
Жанр: Триллер, мелодрама
Молодая девушка Ульяна случайно становится свидетельницей убийства и решает скрыться от бандитов, уехав к своей сестре-близняшке Лере, с которой давно не общалась. Приехав, выясняет, что сестра только что погибла, а все окружение Леры - муж, друзья и коллеги - принимают Ульяну за Леру.
Война миров
Страна: Великобритания
Жанр: Фантастика, драма
На Землю вторгаются пришельцы и за несколько часов истребляют практически всех людей. Тем, кому удалось уцелеть, придется объединиться и сражаться с неизвестным врагом, так как он не планирует никого оставлять в живых.
Филин
Страна: Украина
Жанр: Детектив
Новосозданный отдел полиции занимается расследованием запутанных дел с помощью инновационной технологии - компьютерной программы под названием "Филин".
Водоворот (Против течения)
Страна: Украина
Жанр: Мелодрама
Мила Егорова устраивается на работу в модный яхт-клуб ради спасения репутации его таинственного владельца Руслана. Между людьми возникает необъяснимое притяжение, которое обретает опасные обороты.
Я могу уничтожить тебя
Страна: США, Великобритания
Жанр: Драма
Арабелла – молодая девушка, которая ведет светскую жизнь в Лондоне и пишет свою первую книгу, где планирует озвучить мысли своего поколения. Но однажды в клубе ей подсыпают в напиток наркотик, и Арабелла становится жертвой насилия. Ее жизнь меняется бесповоротно.
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