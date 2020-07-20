Топ-20 перспективных молодых актеров Украины: названы имена

Список самых перспективных молодых актеров Украины в 2020 году возглавила Марина Кошкина. За ней следует Александр Рудинский и Анастасия Пустовит.

Соответствующий рейтинг составил "Главком", сфокусировав внимание только на молодых артистах с возрастным рубежом 30 лет и определенным творческим багажом.

Помогали составлять двадцатку также члены жюри: Ирма Витовская, Владимир Горянский, Виталина Библив, Вячеслав Довженко, Назар Заднепровский, Янина Соколова и другие.

Анастасия Пустовит и Даша Легейда заняли третье и четвертое место в рейтинге

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 20-кой молодых актеров Украины:

Марина Кошкина ( "Киборги", "Дом "Слово", "Захар Беркут"). Александр Рудинский ( "Первые ласточки", "Одиннадцать детей из Моршина", "Село на миллион", "Дежурный врач", "Подорожник", "По законам военного времени" и другие). Анастасия Пустовит ( "Когда падают деревья", "Тень любви", "Подари мне счастье", "Птичка певчая"). Даша Легейда ( "Искушение", "Бессмертник", "Артистка", "Крепостная"). Полина Василина ( "Скажене весілля", "Искушение", "Родная кровь", "Дорога домой", "Крути-1918"). Иван Шаран ( "Шляхетні волоцюги", "Великі Вуйки", "Останній москаль", "Артист"). Антонина Хижняк ( "Поймать Кайдаша"). Наталья Бабенко (спортивная драма "Пульс"). Андрей Лидаговский ( "Мои мысли тихие"). Тарас Цимбалюк ( "Черный Ворон", "Поймать Кайдаша", "Крепостная"). Евгений Ламах ( "Черкассы", "Крути-1918"). Анна Адамович ( "Нити судьбы", "Женский доктор", "Только не отпускай меня", "Нюхач-2", "Клан ювелиров"). Андрей Фединчик ( "Крути-1918", "Мухтар"). Ксения Мишина (звезда проектов "Крепостная", "Не отпускай", "В воскресенье рано зелье копала", "Маркус"). Мила Сивацкая ( "Нити судьбы", "Хозяйка"). Вадим Головко (главный его фильм – "По праву любви" (2018), где актер сыграл Петра-Дмитрия Кречета, который потерял память после катастрофы, а впоследствии его жена выходит замуж за другого, а потом судьба снова их сводит). Наталья Денисенко (снималась в фильмах "Ночь Святого Валентина", "Село на миллион", "Век Якова", "Сказка старого мельника", "Дорога домой", "Крепостная"). Иван Блиндар ( "Кровянка" (короткий метр), "Когда падают деревья", "Путь мертвеца", "Сквот-32"). Даша Плахтий ("Стрімголов", "Женский доктор", "Пастка", "Незламна"). Анатоль фон Филандри (снимался в сериалах "Село на миллион", "Нити судьбы", но самый большой его успех – Мориарти, виртурозна пародия на роль Эндрю Скотта в британском сериале Шерлок (это был юмористический сериал от Студии Квартал 95).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина откровенно рассказала, сколько зарабатывают актеры в Украине.