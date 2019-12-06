Топ-10 самых популярных актеров 2019 года: названы имена

В сети опубликовали рейтинг десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Так, кинопортал IMDb проанализировал поисковые запросы пользователей сайта за последние 12 месяцев.

Возглавила список актриса Бри Ларсон, которая сыграла роль Капитана Марвел в одноименном фильме. Также звезда снялась в финальной части "Мстителей".

кадр из фильма "Капитан Марвел" Vogue

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За Ларсон идет Эрин Мориарти из сериала "Пацаны". А замыкает тройку лидеров Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в ленте "Игра престолов".

Эмилия Кларк Сплетник

Также в десятке самых популярных звезд оказались Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар, Марго Робби.

Наоми Скотт Cosmo

Киану Ривз Hello!

На последнем десятом месте оказался Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в "Джокере".

Хоакин Феникс BBC

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что портал BuzzFeed опубликовал рейтинг лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.

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