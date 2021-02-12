Топ-10 непопулярных фильмов, которые точно стоит посмотреть

Часто бывает так, что оценки кинокритиков и обычных зрителей кардинально расходятся, из-за чего фильм рано снимают с кинопоказа или вовсе не пускают во всемирный прокат.

Однако, в эти шедевры вложено столько сил и мастерства именитых кинорежиссеров, что не посмотреть их будет преступлением. OBOZREVATEL решил сделать подборку недооцененных картин, которые стоят потраченного времени.

1. "2001 год: Космическая одиссея", 1968 год

Фильмы Стэнли Кубрика можно пересматривать миллионы раз, ведь они значительно превосходят свое время. Монтажные приемы, синтез музыки и изображения, дизайн фильма – все это делает "Одиссею" классическим шедевром мирового кино. Чего только стоит цветовое решение, которое создает эффект отчуждения и передает атмосферу будущего, музыка Бетховена и Штрауса, от которой бегут мурашки, панорамы космоса и нечеловеческие ракурсы.

2. "С широко закрытыми глазами", 1999 год

Еще один фильм Кубрика по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера "Новелла о снах", который мало кто смотрел, однако он более чем заслуживает внимания. В главных ролях эротической психологической драмы снялись молодые Том Круз и Николь Кидман. Эта кинолента богата не только символическим рядом, но и "пасхальными яйцами", шутками для своих и буквальными загадками разной степени сложности.

3. "Меланхолия", 2011 год

Фантастическая драма "Меланхолия" Ларса фон Триера стала по-настоящему скандальной, после его смелого заявления на Каннском кинофестивале об аналогии снятой истории с поступками нацистов. Из-за этого фильм не получил заслуженной популярности. Однако, фантастическая драма показывает, как в мире нарастает глобальная паника из-за надвигающейся угрозы – столкновения земли с планетой "Меланхолия". Главная героиня (Кирстен Данст) буквально сходит с ума из-за нежелания мириться с происходящим. Все это показывается с шикарной цветокоррекцией и музыкой Рихарда Вагнера. Примечательно, что Данст в этом фильме повторила известную картину Джона Милле "Офелия".

4. "Прекрасная эпоха", 2019 год

Французский фильм режиссера и сценариста Николя Бедоса раскрывает тему социализации творческих жертв цифровой эпохи. Также в киноленте показана раскрепощенная актерская игра и эмоции, которым действительно получается верить. Чего только стоят постельные сцены с 70-летней Фанни Ардан. Если хотите провести вечер в ностальгии и посмотреть фильм о любви и иллюзорности мира – то смело включайте "Прекрасную эпоху".

5. "Платформа", 2020 год

Этот фильм режиссера Гальдера Гастелы-Уррутия вышел на стриминговой платформе Netflix, однако мало кто может его досмотреть до конца. "Платформа" – это клаустрофобический триллер о многоуровневой тюрьме, где выкрываются все самые худшие качества человека. В фильме вас ждут глубокие рассуждения о свободе, классическая борьба человека с системой и шок-контент с эффектными убийствами.

6. "Атлантида", 2017 год

Испанский фильм в жанре научная фантастика режиссера Ксавье Жанса расскажет о метеорологе, который должен прожить целый год на отдаленном острове посреди океана. Но, как окажется, он будет не один. С ним на острове останется старый смотритель маяка и жуткие существа, вылезающие ночью из морской пучины. Кинолента интересна тем, что раскрывает проблему человечности в необычных обстоятельствах.

7. "Магнолия", 1999 год

Драма режиссера Пола Томаса Андерсона победила на 50-м Берлинском кинофестивале и получила главный приз. И несмотря на то, что великий режиссер считает эту киноленту лучшим своим произведением, она не обрела широкой популярности во всем мире. Дело в том, что в фильме перемешиваются сюжетные линии, и уже в начале становится непонятно кто есть кто. Однако, если смотреть дальше, то открываются истины, о которых мы редко задумываемся в повседневной жизни. Это и вмешательство высших сил, совпадения, случайности и то, как действия разных людей могут сплести судьбу других всего за один день.

8. "Пианист", 2002 года

Фильм снял кинорежиссер Роман Полански по автобиографии Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов прошлого века. Для съемок в этом фильме исполнитель главной роли Эдриен Броуди выучил сочинения Фредерика Шопена и похудел на 13 кг. В "Пианисте" показана сила духа, унижение и героическая борьба гетто с фашистами во время Второй мировой войны, а также то, как музыка помогает выжить в этом мире, наполненном страданиями.

9. "Тебя никогда здесь не было", 2017 год

Детективный триллер режиссера Линн Рэмси с Хоакином Фениксом в главной роли также не сыскал огромной популярности за границей, даже несмотря на то, что фильм был удостоен премии Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. "Тебя здесь никогда не было" погружает зрителя в темный мир насилия и травматического прошлого главного героя и заставляет искать ответ на вопрос: "Что мы делаем?".

10. "Поймай меня, если сможешь", 2002

Один из лучших фильмов легендарного Стивена Спилберга, который основан на реальных событиях. Мало того, что в главных ролях снялись Леонардо ДиКаприо, Том Хэнкс и Мартин Шин, незаезженный сюжет позволит отдохнуть от раскрученных и рейтинговых фильмов. Так, эта кинолента расскажет о молодом талантливом аферисте, чьи махинации работают безотказно, и агенте ФБР, который попытается его остановить.

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