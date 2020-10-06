Том Круз удивил выходкой на крыше движущегося поезда. Видео

Звезда Голливуда Том Круз проехался на крыше поезда во время съемок фильма "Миссия невыполнима".

Актера сняли на камеру в Норвегии поклонники, которые ехали рядом с железнодорожными путями. Когда их автомобиль поравнялся со съемочной группой, Круз поприветствовал очевидцев, помахав им рукой. Ролик опубликован в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В процессе съемок, помимо катания на крыше поезда, Том Круз также прыгал со скалы и исполнял другие опасные трюки. Интересно, что актер работает в сложных сценах самостоятельно без каскадеров.

Том Круз прокатился на крыше поезда в Норвегии. Скриншот видео

Отметим, седьмая часть фильма "Миссия невыполнима" выйдет на экраны в ноябре 2021 году. Изначально премьера картины была назначена на 23 июля 2021 года, но показ отложили из-за пандемии коронавируса. Том Круз играет в фильме главную роль – агента IMF (Impossible Missions Force) Итана Ханта. Вместе с ним в ленте появятся Винг Рэймс, Саймоне Пегг, Ребекка Фергюсон и другие актеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм "Миссия невыполнима 7" планировали снимать в Украине – в 2019 году Том Круз вместе с режиссером Кристофером МакКуорри приехали в Киев. Они исследовали возможные локации для съемок, спустились в киевское метро, а также провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. Позже стало известно, что съемки "Миссии невыполнимой" в Украине не состоятся.