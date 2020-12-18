Том Круз сорвался на съемочную группу. Но было за что
Главный трюкач всея Голливуда вовсю старается на съемках седьмой части франшизы "Миссия невыполнима". При этом вся съемочная группа старается следовать карантинным правилам: маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция и так далее. При этом Том Круз не только исполняет главную роль, но и руководит всем процессом как продюсер. Поэтому ему приходится лично следить за выполнением предписаний.
Однако не все разделяют столь серьезные взгляды Кукуруза. С такими работничками актер не церемонится и говорит ровно то, что думает. Так, в интернете засветилась запись того, как Том Круз высказывается по поводу нарушения правил. При этом самые приличные слова звучали примерно так: "Мы создаем кучу рабочих мест, ублюдки. Чтобы я такого больше никогда не видел!"
Артист считает, что съемки седьмой "Миссии" задают планку для всего Голливуда. Поэтому все должны следовать правилам, чтобы и дальше поддерживать киноиндустрию в ковидную эпоху.
А пока Том Круз вставляет по первое число нарушителям карантина, предлагаем посмотреть фантастический боевик режиссёра Джозефа Косински "Обливион". Здесь Кукурузу досталась роль Джека Харпера — бывшего морского пехотинца. Он и там показывал из себя смелого.
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