Главный трюкач всея Голливуда вовсю старается на съемках седьмой части франшизы "Миссия невыполнима". При этом вся съемочная группа старается следовать карантинным правилам: маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция и так далее. При этом Том Круз не только исполняет главную роль, но и руководит всем процессом как продюсер. Поэтому ему приходится лично следить за выполнением предписаний.

Однако не все разделяют столь серьезные взгляды Кукуруза. С такими работничками актер не церемонится и говорит ровно то, что думает. Так, в интернете засветилась запись того, как Том Круз высказывается по поводу нарушения правил. При этом самые приличные слова звучали примерно так: "Мы создаем кучу рабочих мест, ублюдки. Чтобы я такого больше никогда не видел!"

Артист считает, что съемки седьмой "Миссии" задают планку для всего Голливуда. Поэтому все должны следовать правилам, чтобы и дальше поддерживать киноиндустрию в ковидную эпоху.

А пока Том Круз вставляет по первое число нарушителям карантина, предлагаем посмотреть фантастический боевик режиссёра Джозефа Косински "Обливион". Здесь Кукурузу досталась роль Джека Харпера — бывшего морского пехотинца. Он и там показывал из себя смелого.

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