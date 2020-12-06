Том Круз отправится в космос ради съемок финала "Миссия: невыполнима"

Obozrevatel Кино 13:44, 6.12.2020 Обновлено: 15:31, 6.12.2020

Американская звезда Голливуда Том Круз планирует отправиться в космос ради съемок финальной части фильма "Миссия: невыполнима".

Как сообщает зарубежное издание The Sun со ссылкой на источник, Круз уже ведет разговор с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) для того, чтобы отправиться в космос. Члены организации приняли запрос актера и заявили, что сделать это вполне возможно.

Кроме того, 58-летний актер заявил, что готов заплатить кругленькую сумму, лишь бы этот план реализовался.

Кадр с фильма "Миссия: невыполнима".
кадр с видео

К слову, о полете Круза в космос СМИ говорили еще весной этого года, однако тогда отмечалось, что это будет отдельный проект, а не продолжение франшизы "Миссия невыполнима".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно Том Круз удивил выходкой на крыше движущегося поезда.

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