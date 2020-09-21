Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом – СМИ

Знаменитый британский актер Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом. По слухам, артист сменит Дэниела Крейга, для которого "Не время умирать" станет последним фильмом "бондианы".

Об этом сообщает издание The Vulcan Reporter. По словам инсайдеров, Харди утвердили на роль агента 007 еще в июне 2020 года. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Также отмечается, что продюсеры планировали представить знаменитость как нового агента 007 в ноябре, когда должен был выйти 25 фильм о спецагенте под названием "Не время умирать". Впрочем, из-за пандемии коронавируса, имя нового шпиона назовут либо в конце этого года или в начале 2021-го.

Том Харди и Дэниел Крейг. коллаж

43-летний Харди может стать седьмым актером, который исполнит роль легендарного британского шпиона после Шона Коннери, Джорджа Лазенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниэла Крэйга. 24 фильма о Бонде выходили с 1954 по 2015 год.

Том Харди известен как звезда фильмов "Стюарт: Прошлая жизнь", "Веном", "Дюнкерк", "Лицо со шрамом", "Выживший" и сериала "Острые козырьки".

Том Харди в фильме "Веном". popcornnews.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы 2020 года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения.