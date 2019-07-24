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"Терминатор: Темные судьбы": трейлер, где смотреть онлайн, дата выхода

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История Терминатора еще с девяностых годов имеет огромное количество поклонников.

Многие люди росли на этих фильмах, и до сих пор с удовольствием возвращаются к первым двум историям франшизы. И вот Джеймс Кэмерон готов представить завершающий фильм трилогии "Терминатор: Темные судьбы". Когда же это случится и что известно о сюжете?

"Терминатор: Темные судьбы": трейлер, где смотреть онлайн, дата выхода

Когда выйдет фильм "Терминатор: Темные судьбы" 2019?

Уже 31 октября 2019 года украинский зритель сможет насладиться новым фильмом про Терминатора, мировая же премьера состоится 1 ноября.

Изначально планировалось, что "Терминатор: Темные судьбы" выйдет летом 2019 года, но тогда премьера совпадала с выходом кинофильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" и было решено не вступать с ним в конкуренцию.

"Терминатор: Темные судьбы": трейлер, где смотреть онлайн, дата выхода

О чем были предыдущие фильмы "Терминатор: Темные судьбы"?

В первом фильме была показана ожесточенная война между людьми и созданными ими роботами. Кайл Риз, универсальный солдат, получает задание отправиться в прошлое для того, чтобы защитить некую Сару Коннор, будущую мать ребенка, который сумеет выиграть войну против машин. Тогда человечество не вымрет. Ему придется столкнуться с Терминатором, готовым убить Сару Коннор, чтобы победа осталась за машинами.

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Во втором фильме выжившая Сара Коннор стала матерью мальчика Джона, уже представляя, какая нелегкая судьба ждет этого человека. Из будущего вновь прибывает гость и имеет он примерно ту же цель: любой ценой избавиться от Конноров, способных помешать машинам поработить человечество. Но на их защиту теперь готов встать мощный Терминатор…

"Терминатор: Темные судьбы": трейлер, где смотреть онлайн, дата выхода

О чем будет новый фильм "Терминатор: Темные судьбы" 2019?

Джеймс Кэмерон терпеливо ждал, когда же в его руки вернутся права на франшизу, и вот это случилось. С 2017 года он начал продумывать сюжет завершающего фильма для оригинальной трилогии Терминатора, намереваясь проигнорировать все остальные фильмы вселенной.

Поклонники, принявшие "Терминатор: Генезис" очень холодно, были в восторге от намерения Кэмерона вернуть на экраны Терминатора и Сару Коннор в старом формате. Несмотря на то, что режиссер предпочитал не распространятся о своих сюжетных задумках, они верили в успех этого кинофильма.

До выхода первого трейлера сюжет держался в строгом секрете, однако теперь каждый может ознакомиться с синопсисом и проникнуться первым впечатлением.

"Терминатор: Темные судьбы": трейлер, где смотреть онлайн, дата выхода

Краткий синопсис сюжета

Грейс – улучшенный солдат, приученный выполнять приказы. В один момент жизнь женщины рушится, привычный порядок не работает, и единственное, что ей остается, это защищать свою последнюю цель, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью. На них с Дани Рамос охотится некто зловещий. Похоже, что он не человек…

Однажды судьба сводит Грейс и Дани с брутальной женщиной, которая представляется как Сара Коннор, и утверждает, что уже однажды спасла все человечество от неминуемого апокалипсиса. Она – охотница на терминаторов, роботов, которые ополчились против своих создателей.

Тот, что охотится за Грейс и Дани, тоже в ее списке. Но справиться с ним втроем у них нет никаких шансов, так что придется отыскать того, кто равен ему по силе и имеет определенный опыт в бою…

"Терминатор: Темные судьбы": трейлер, где смотреть онлайн, дата выхода

Где смотреть фильм "Терминатор: Темные судьбы"?

Поклонникам этой вселенной, да и просто любителям зрелищных, не лишенных отличной драмы, боевиков, стоит сходить в кинотеатр на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Это последняя глава истории, на которой многие выросли.

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В сети фильм появится не ранее чем через полгода после премьеры. Но если не хочется идти в кино, то это отличный повод пересмотреть франшизу целиком.

"Терминатор: Темные судьбы": трейлер, где смотреть онлайн, дата выхода

Трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Трейлер грядущего фильма выглядит очень многообещающе и вызывает упоительное чувство ностальгии у тех, кто уже много лет знаком с историей терминатора.

Вы можете посмотреть трейлер прямо сейчас:

Кто снял фильм "Терминатор: Темные судьбы" 2019?

Режиссером нового фильма о Терминаторе стал Тим Миллер ("Дэдпул"), который известен своим профессионализмом и незаурядными талантами. С таким режиссером за качество контента можно не беспокоиться.

Сюжет был написан сценарной командой во главе с самим Джеймсом Кэмероном, который является создателем мира Терминатора и режиссером двух первых частей. Главными сценаристами названы Дэвид С. Гойер ("Человек из стали") и Билли Рэй ("Голодные игры").

"Терминатор: Темные судьбы": трейлер, где смотреть онлайн, дата выхода

Исполнительные продюсеры - Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон ("Терминатор: Генезис").

Актерский состав

Разумеется, к своим ролям вернулись Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Терминатор/Карл). Линда Хэмилтон долгое время отказывалась от роли Сары Коннор, именно поэтому в фильме "Терминатор: Генезис" персонажа сыграла актриса Эмилия Кларк, но от предложения завершить историю полюбившихся многим героев отказаться не смогла.

Также в фильме сыграли МакКензи Дэвис (Грэйс), Наталия Рейес (Дани Рамос), и многие другие.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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