"Терминатор: Темные судьбы": трейлер, где смотреть онлайн, дата выхода

История Терминатора еще с девяностых годов имеет огромное количество поклонников.

Многие люди росли на этих фильмах, и до сих пор с удовольствием возвращаются к первым двум историям франшизы. И вот Джеймс Кэмерон готов представить завершающий фильм трилогии "Терминатор: Темные судьбы". Когда же это случится и что известно о сюжете?

Когда выйдет фильм "Терминатор: Темные судьбы" 2019?

Уже 31 октября 2019 года украинский зритель сможет насладиться новым фильмом про Терминатора, мировая же премьера состоится 1 ноября.

Изначально планировалось, что "Терминатор: Темные судьбы" выйдет летом 2019 года, но тогда премьера совпадала с выходом кинофильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" и было решено не вступать с ним в конкуренцию.

О чем были предыдущие фильмы "Терминатор: Темные судьбы"?

В первом фильме была показана ожесточенная война между людьми и созданными ими роботами. Кайл Риз, универсальный солдат, получает задание отправиться в прошлое для того, чтобы защитить некую Сару Коннор, будущую мать ребенка, который сумеет выиграть войну против машин. Тогда человечество не вымрет. Ему придется столкнуться с Терминатором, готовым убить Сару Коннор, чтобы победа осталась за машинами.

Во втором фильме выжившая Сара Коннор стала матерью мальчика Джона, уже представляя, какая нелегкая судьба ждет этого человека. Из будущего вновь прибывает гость и имеет он примерно ту же цель: любой ценой избавиться от Конноров, способных помешать машинам поработить человечество. Но на их защиту теперь готов встать мощный Терминатор…

О чем будет новый фильм "Терминатор: Темные судьбы" 2019?

Джеймс Кэмерон терпеливо ждал, когда же в его руки вернутся права на франшизу, и вот это случилось. С 2017 года он начал продумывать сюжет завершающего фильма для оригинальной трилогии Терминатора, намереваясь проигнорировать все остальные фильмы вселенной.

Поклонники, принявшие "Терминатор: Генезис" очень холодно, были в восторге от намерения Кэмерона вернуть на экраны Терминатора и Сару Коннор в старом формате. Несмотря на то, что режиссер предпочитал не распространятся о своих сюжетных задумках, они верили в успех этого кинофильма.

До выхода первого трейлера сюжет держался в строгом секрете, однако теперь каждый может ознакомиться с синопсисом и проникнуться первым впечатлением.

Краткий синопсис сюжета

Грейс – улучшенный солдат, приученный выполнять приказы. В один момент жизнь женщины рушится, привычный порядок не работает, и единственное, что ей остается, это защищать свою последнюю цель, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью. На них с Дани Рамос охотится некто зловещий. Похоже, что он не человек…

Однажды судьба сводит Грейс и Дани с брутальной женщиной, которая представляется как Сара Коннор, и утверждает, что уже однажды спасла все человечество от неминуемого апокалипсиса. Она – охотница на терминаторов, роботов, которые ополчились против своих создателей.

Тот, что охотится за Грейс и Дани, тоже в ее списке. Но справиться с ним втроем у них нет никаких шансов, так что придется отыскать того, кто равен ему по силе и имеет определенный опыт в бою…

Где смотреть фильм "Терминатор: Темные судьбы"?

Поклонникам этой вселенной, да и просто любителям зрелищных, не лишенных отличной драмы, боевиков, стоит сходить в кинотеатр на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Это последняя глава истории, на которой многие выросли.

В сети фильм появится не ранее чем через полгода после премьеры. Но если не хочется идти в кино, то это отличный повод пересмотреть франшизу целиком.

Трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Трейлер грядущего фильма выглядит очень многообещающе и вызывает упоительное чувство ностальгии у тех, кто уже много лет знаком с историей терминатора.

Вы можете посмотреть трейлер прямо сейчас:

Кто снял фильм "Терминатор: Темные судьбы" 2019?

Режиссером нового фильма о Терминаторе стал Тим Миллер ("Дэдпул"), который известен своим профессионализмом и незаурядными талантами. С таким режиссером за качество контента можно не беспокоиться.

Сюжет был написан сценарной командой во главе с самим Джеймсом Кэмероном, который является создателем мира Терминатора и режиссером двух первых частей. Главными сценаристами названы Дэвид С. Гойер ("Человек из стали") и Билли Рэй ("Голодные игры").

Исполнительные продюсеры - Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон ("Терминатор: Генезис").

Актерский состав

Разумеется, к своим ролям вернулись Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Терминатор/Карл). Линда Хэмилтон долгое время отказывалась от роли Сары Коннор, именно поэтому в фильме "Терминатор: Генезис" персонажа сыграла актриса Эмилия Кларк, но от предложения завершить историю полюбившихся многим героев отказаться не смогла.

Также в фильме сыграли МакКензи Дэвис (Грэйс), Наталия Рейес (Дани Рамос), и многие другие.

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