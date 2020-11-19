"Теорема Пифагора": о чем сериал и где его смотреть

София Ковнир Кино 10:34, 19.11.2020 Обновлено: 10:36, 19.11.2020

На телеканале "Россия 1" 16 ноября состоялась премьера сериала "Теорема Пифагора", режиссером которого является Александр Баранов.

О чем картина и какие знаменитые актеры в ней снимаются – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

Сюжет сериала "Теорема Пифагора"

Главную героиню успешного психолога Ирину играет Мария Куликова. Она с отличием закончила университет и теперь у нее много пациентов, которым она помогает.

Семья Ирины – образцовая. Ее муж Сергей (Егор Бероев) имеет прибыльный бизнес, а дочь Ксения (Ульяна Куликова) учится в школе на отлично.

Но их жизнь резко идет наперекосяк, когда появляется провинциальная девушка без образования Алена (Александра Власова). У нее есть мать, которая помогает дочери разрушить брак Сергея и завоевать его сердце.

Состоялась премьера сериала "Теорема Пифагора"
ГТРК Мордовия

Главные герои и их роли

  • Мария Куликова – Ирина;

  • Егор Бероев – Сергей;

  • Александра Власова – Алёна;

  • Нина Усатова;

  • Александр Ратников;

  • Ульяна Куликова;

  • Алена Коломина – Жанна;

  • Майя Горбань;

  • Валерий Сторожик;

  • Елена Мельникова;

  • Сергей Колесников;

  • Александр Никитин;

  • Юлия Полынская;

  • Никита Абдулов – Фролов;

  • Марина Денисова – Натка;

  • Валентина Муравская – Марина;

  • Ольга Дегтярёва – пациентка;

  • Леонид Ардо – врач скорой помощи;

  • Вадим Руденко – эксперт-криминалист;

  • Альберт Бартош – врач;

  • Анна Чепенко – Настя.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Продается дом с собакой".

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