"Теорема Пифагора": о чем сериал и где его смотреть
На телеканале "Россия 1" 16 ноября состоялась премьера сериала "Теорема Пифагора", режиссером которого является Александр Баранов.
О чем картина и какие знаменитые актеры в ней снимаются – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).
Главную героиню успешного психолога Ирину играет Мария Куликова. Она с отличием закончила университет и теперь у нее много пациентов, которым она помогает.
Семья Ирины – образцовая. Ее муж Сергей (Егор Бероев) имеет прибыльный бизнес, а дочь Ксения (Ульяна Куликова) учится в школе на отлично.
Но их жизнь резко идет наперекосяк, когда появляется провинциальная девушка без образования Алена (Александра Власова). У нее есть мать, которая помогает дочери разрушить брак Сергея и завоевать его сердце.
Мария Куликова – Ирина;
Егор Бероев – Сергей;
Александра Власова – Алёна;
Нина Усатова;
Александр Ратников;
Ульяна Куликова;
Алена Коломина – Жанна;
Майя Горбань;
Валерий Сторожик;
Елена Мельникова;
Сергей Колесников;
Александр Никитин;
Юлия Полынская;
Никита Абдулов – Фролов;
Марина Денисова – Натка;
Валентина Муравская – Марина;
Ольга Дегтярёва – пациентка;
Леонид Ардо – врач скорой помощи;
Вадим Руденко – эксперт-криминалист;
Альберт Бартош – врач;
Анна Чепенко – Настя.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Продается дом с собакой".