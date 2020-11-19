'Теорема Пифагора': о чем сериал и где его смотреть

На телеканале "Россия 1" 16 ноября состоялась премьера сериала "Теорема Пифагора", режиссером которого является Александр Баранов.

О чем картина и какие знаменитые актеры в ней снимаются – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

Главную героиню успешного психолога Ирину играет Мария Куликова. Она с отличием закончила университет и теперь у нее много пациентов, которым она помогает.

Семья Ирины – образцовая. Ее муж Сергей (Егор Бероев) имеет прибыльный бизнес, а дочь Ксения (Ульяна Куликова) учится в школе на отлично.

Но их жизнь резко идет наперекосяк, когда появляется провинциальная девушка без образования Алена (Александра Власова). У нее есть мать, которая помогает дочери разрушить брак Сергея и завоевать его сердце.

Мария Куликова – Ирина;

Егор Бероев – Сергей;

Александра Власова – Алёна;

Нина Усатова;

Александр Ратников;

Ульяна Куликова;

Алена Коломина – Жанна;

Майя Горбань;

Валерий Сторожик;

Елена Мельникова;

Сергей Колесников;

Александр Никитин;

Юлия Полынская;

Никита Абдулов – Фролов;

Марина Денисова – Натка;

Валентина Муравская – Марина;

Ольга Дегтярёва – пациентка;

Леонид Ардо – врач скорой помощи;

Вадим Руденко – эксперт-криминалист;

Альберт Бартош – врач;

Анна Чепенко – Настя.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Продается дом с собакой".