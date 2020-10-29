Тараса Шевченко показали самураем в первом трейлере "Бесславные крепостные": в сети ажиотаж

В сети появился официальный трейлер к фильму "Бесславные крепостные", где поэт Тарас Шевченко предстанет в необычном образе перед зрителями. Премьера в кинотеатрах состоится 31 декабря.

Соответствующий трейлер опубликовали на Youtube-канале. В фильме рассказывается о Тарасе Шевченко, который перевоплотился в самурая (посмотреть видео можно ниже).

Такое перевоплощение произойдет впервые. Ведь Кобзарь ни разу не был перед зрителями в таком необычном образе.

Главную роль сыграет актер Роман Луцкий. Согласно сюжету, за несколько дней известный писатель должен обучиться боевому искусству, чтобы противостоять недоброжелателям. Кроме того, Кобзарь хочет спасти свою возлюбленную от японского врага.

Тараса Шевченко показали самураем в новом фильме planetakino.ua

Поэтому за два дня Тарасу Шевченко придется научиться стрелять "по-македонски", фехтовать шпагами и быстро бегать.

Отметим, что премьера должна была состоятся в октябре этого года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 31 декабря.

Также в фильме сыграли роли такие актеры как Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, катерина Слесарь, Андрей Борис и Андрей Малинович.

В комментариях к трейлеру произошел ажиотаж. Одни считают, что это что-то новое и оригинальное, а другие не понимают, как можно известного украинского писателя превратить в самурая.

"О, это даже неплохо, неплохо, жду", "Это шутка? Свое что-то придумать не хватает мозга?", "А без добавления других культур кино не будет?", "Что может быть хуже украинского кино? Украинская комедия", "Очень интересно", – пишут пользователи.

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