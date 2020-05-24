"Копал могилу на морозе, был мокрый насквозь!" Откровенный рассказ главного героя "Черного ворона" и "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка

Нашумевшая историческая драма "Черный ворон", созданная по мотивам одноименного романа Василия Шкляра, произвела фурор в Украине и за ее пределами.

Фильм вышел в украинский широкий прокат в декабре 2019 года, а в мае 2020-го состоялась громкая телепремьера. История "Черный Ворон" рассказывает об одной из самых драматических и наиболее замалчиваемых страниц истории Украины – ожесточенной борьбе украинских повстанцев против оккупационной коммунистической власти в 1920-х годах в Холодном Яру.

OBOZREVATEL пообщался с исполнителем главной роли – Ивана Черноуса –Тарасом Цимбалюком и узнал эксклюзивные подробности о съемках фильма. Также мы предлагаем подробно ознакомиться с историей и сюжетом нашумевшей исторической ленты "Черный ворон" (смотрите видео в конце материала).

Тарас Цимбалюк в фильме "Черный ворон" и сериале "Поймать Кайдаша"

"Черный ворон": история создания фильма и сюжет

Историческая драма является экранизацией нашумевшего романа "Чорний ворон. Залишенець" Василия Шкляра. Роман вышел еще в 2009 году и уже через год, в 2010 году, Шкляр создал благотворительный фонд "Холоднояровская республика", чтобы организовать сбор средств на съемки фильма. Сбор этот осуществлялся в Украине и в украинской диаспоре по всему миру.

Планировалось, что режиссером ленты станет польский кинорежиссер Ежи Гофман, а помощником режиссера – Тарас Ткаченко. Позже Гофман заявил, что отказывается участвовать в экранизации "Черного ворона" Шкляра и назвал книгу "националистической, антироссийской и ксенофобской".

Кадр фильма "Черный ворон"

После первой неудачной попытки, роман решили экранизировать в формате мини-сериала, однако в сентябре 2016-го во время питчинга в Госкино стало известно, что создатели вместо 4-х серийной ленты все же решили снимать "полный метр".

Съемки стартовали в октябре 2018 года, режиссером фильма стал Тарас Ткаченко. В процессе участвовал и автор романа Василий Шкляр (также писатель озвучил закадровый голос).

О чем фильм "Черный ворон"

Главный герой по прозвищу "Черный Ворон" – холодноярский атаман Иван Черноус – организует борьбу против большевиков-оккупантов, которые уже захватили Украину и вводят свой советский устав, убивая патриотов. События разворачиваются в 1920-х годах.

В борьбе за свободу украинского народа Иван Черноус не остается в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Он жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли.

Тарас Цимбалюк в фильме "Черный ворон" Детектор Медиа

Исполнитель главной роли Тарас Цимбалюк в разговоре с OBOZREVATEL рассказал, что Иван Черноус – его первая главная роль в полном метре, которая далась ему довольно нелегко.

"Это моя первая главная роль в полнометражном фильме. Вживаться в роль было психологически непросто, но еще труднее было осознавать ответственность, которая упала мне на плечи, ведь это не просто некое "проходное" кино для меня. Я очень ценю и уважаю нашу историю. Поэтому для меня это стало крайне важной миссией. Хотелось воспроизвести и прожить роль максимально глубоко", – рассказал Тарас.

Иван Черноус – "Черный ворон" Україна молода

Также актер рассказал о том, как проходила подготовка к съемкам и сам съемочный процесс. На этом этапе ему помагал отец, который является историком и прекрасно знаком с историей Холодного яра.

"Я готовился с помощью своего отца – он очень хорошо знает историю Холодного Яра. Конечно, читал произведения Василия Шкляра, Юрия Горлиса-Горского, смотрел документальные ленты на YouTube. Также искал в интернете документальные письма очевидцев, в те времена писали своим родственникам. Как-то так формировалась эта роль"

"За несколько месяцев до съемок я узнал, что меня утвердили, я начал жить с мыслью, что должен смотреть в кадре глазами очень опытного человека. Я должен был нажить себе тот багаж, с которым Иван Черноус пришел из царской армии", – добавил Цимбалюк.

"Я чувствовал важную миссию, когда играл роль Черного Ворона, но не могу пока сказать, что на 100% мне удалась эта миссия. Думаю, что это кино можно было снять намного лучше"

"Я копал могилу на морозе, но это нормально для актера" – Тарас Цимбалюк о съемках

О съемочном процессе Тарас Цимбалюк рассказал, что тот был непростым, однако особых сложностей он не испытывал – дескать, все опасности, с которыми сталкиваются актеры во время работы – нормальные для их профессии обстоятельства.

"Съемочный процесс был очень интересным, я не могу сказать, был ли он очень сложным. Ведь это нормальный рабочий процесс для актера. Да, я копал могилу в минусовую температуру, на меня лил искусственный дождь, я был мокрый насквозь и это все было на морозе в течение трех часов... Конечно, это непросто, и я мог и простудиться", – делится Тарас.

Тарас Цимбалюк KINOafisha.ua

Также актер добавил:

"Я потом, собственно, и простудился, когда мы целый день скакали на лошадях по скользкой кризисе. Но это нормально – актер, который на такое жалуется, понятия не имеет, как это все (съемочный процесс) должно происходить. Жаловаться абсолютно не на что, это живые вещи, которые должны происходить. В общем, съемочный процесс был замечательным".

События в "Черном вороне" и события в современной Украине: как связаны

Сюжет "Черного ворона" основывается на истории борьбы повстанцев Холодного Яра, которые поддержали Симона Петлюру и УНР. В 1922 году, когда и разворачиваются основные события фильма, Красная армия уже разгромила как белые части деникинцев, так и войска Петлюры. Тогда холодноярские казаки не смирились с большевистским вторжением и продолжали бороться за независимость в рядах многочисленных партизанских отрядов. Черный Ворон стал во главе одного из таких формирований, воевавших под анархическим черным флагом с надписью "Свобода или смерть".

Тарас Цимбалюк в роли Ивана Черноуса Кадр фильма "Черный ворон"

Тарас Цимбалюк считает, что события, которые ему пришлось "пережить" в фильме, и то, что в настоящее время происходит в Украине (вооруженный конфликт на Донбассе, аннексия Крыма) – параллельны. История Украины словно повторяется спустя 100 лет.

"Конечно, события, описанные в фильме "Черный ворон", параллельны тому, что происходит в Украине сегодня. К сожалению, люди не делают никаких выводов из трагической истории, они наступают на одни и те же грабли, постоянно продаются и тому подобное. Это все очень страшно, но, к сожалению, не поучительно. Очень малое количество людей знает историю Украины, насколько она болезненна и трагична. Как эта земля защищалась все эти века, сколько крови было пролито. И все равно мы доверяем врагу, делаем одни и те же ошибки. Еще и между собой не можем достичь никаких взглядов единомышленников, а это изнутри делает нас слабее"

Тарас Цимбалюк о съемках в популярном украинском сериале "Поймать Кайдаша"

Недавно Тарас Цимбалюк также сыграл главную роль в еще одном нашумевшем украинском произведении – сериале "Поймать Кайдаша". Сюжет и эмоциональная нагрузка этой ленты заметно отличаются от "Черного ворона", однако сериал также поднимал важные для многих украинцев социальные и бытовые темы.

Сериал "Спіймати Кайдаша"

Карпо Кайдаш – персонаж Тараса Цимбалюка – простой сельский парень, не желающий тратить время на личностное развитие и работающий в собственном гараже автомехаником. Интересно, что роли Карпа Кайдаша и Ивана Черноуса в "Черном вороне" – кардинально разные, но при этом актер выглядел в них максимально естественно.

"Что касается роли Карпа в "Поймать Кайдаша"... Образ Карпа был для меня тоже трудным, как и образ Ивана Черноуса в "Черном вороне". Карп – это человек, который не хочет учиться, иметь высшее образование. Он отгородился в гараже среди своих железяк. Я такое не воспринимаю, а считаю, что жизнь одна, и если у тебя есть возможность уехать и чему-то научиться – ты обязательно должен это сделать. Хотя он очень простой, имеет свою правду. Но в то же время от меня этот персонаж очень далек", – делится Тарас.

Тарас Цимбалюк в роли Карпа Кайдаша Кадр из сериала "Поймать Кайдаша"

"Относительно "сверхчеловека" Ивана Черноуса – мне тоже до него очень далеко. Потому что это человек, который – огромный "самоед", я не могу похвастаться таким благородством и у меня нет столько смелости. Этот образ также для меня очень далек. И я абсолютно не достоин называть себя близким с Иваном"

OBOZREVATEL также спросил у Тараса, считает ли он сериальную историю Кайдашей законченной и будет ли второй сезон ленты. Напомним, ранее сообщалось, что продолжение не планируется. Сценарист "Поймать Кайдаша" Наталья Ворожбит также подтверждала информацию.

"История "Поймать Кайдаша", конечно, не закончена. Вообще. Там показана сцена обычной украинской семьи, это остросоциальная история. Семья, в которой все хорошо, все живы-здоровы, но они друг друга не слышат. Поэтому со стороны это именно так и выглядит, как в сериале, к сожалению. Конечно, я бы хотел, чтобы "Поймать Кайдаша" продолжили, и очень хотел бы сняться во втором сезоне"

По словам актера, "Поймать Кайдаша" – это одна из немногих работ, которую можно с удовольствием смотреть, которая воспринимается как настоящее кино.

Что касается более интересного для Тараса Цимбалюка жанра и формата кино, актер ответил:

"Вообще мне, как актеру, интересно сниматься и в сериалах, и в полном метре. То есть если такой сериал, как "Поймать Кайдаша" – мне интересно с ним работать. Если полнометражный фильм, такой как "Черный ворон", то, конечно, тоже интересно. А если речь идет о примитивных, непутевых комедиях – то в таком сниматься желания нет"

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в исторической драме "Черный ворон".

"Сто лет прошло после событий, которые высветлены в ленте. Фильм является экскурсом в наши дни. Шкляр в своем романе будто соединил реальность100-летней давности с настоящим. Украина есть, но продолжает бороться за свою свободу", – поделилась Наталья.

В свою очередь, известный украинский музыкант и бывший тренер вокального шоу "Голос країни" Сергей Бабкин исполнил необычную роль в фильме "Черный ворон". В исторической драме он сыграл мистического Варфоломея, для этого артисту пришлось "постареть" на 40 лет.