Сводили с ума всех мужчин: топ самых красивых актрис СССР
В кинематографе времен СССР было немало актрис, которых можно назвать настоящими красавицами. Они влюбляли в себя мужчин с первого взгляда, а советские женщины стремились им подражать.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самых красивых актрис времен СССР. Отметим, что помимо привлекательной внешности, они обладали необыкновенным талантом.
Наталья Кустинская
Красота Натальи стала явлением международного масштаба. В 1960-е годы французский журнал Candide включил ее в первую десятку самых красивых актрис мира. Отметим, что Кустинская запомнилась зрителям великолепной игрой в комедиях "Три плюс два" и "Иван Васильевич меняет профессию".
Наталья Варлей
Советская актриса Наталья Варлей прославилась как секс-символ страны после выхода фильма "Кавказская пленница". Не менее запоминающаяся роль Варлей – Панночки в экранизации "Вия".
Элина Быстрицкая
После выхода эпопеи "Тихий дон" в Советском союзе не осталось ни одного мужчины, который не был бы тайно влюблен в черноглазую Быстрицкую.
Виктория Федорова
Виктория Федорова – советская и американская актриса и модель. Она успела стать популярной на родине и даже после эмиграции в США не осталась без работы. Своей ослепительной внешностью Виктория обязана отцу – американскому адмиралу Джексону Тейту.
Татьяна Самойлова
Самойлова одна из самых красивых актрис не только Советского союза, но и всего мира. Жюри Каннского фестиваля в 1957 году присудило Татьяне премию "Апельсиновое дерево", как самой скромной и очаровательной актрисе. Естественно, это было мировое признание за роль Вероники в фильме "Летят журавли".
Любовь Полищук
Великолепная Любовь Полищук обладала уникальной способностью быть смешной и неряшливой в кадре, но при этом оставаться обворожительной красавицей. Она сыграла в таких фильмах: "Любовь с привилегиями", "Интердевочка" и других.
Любовь Орлова
На протяжении многих лет Любовь Орлова была примадонной советского киноэкрана, отличаясь изысканной аристократической внешностью и редким чувством стиля. Ее имя ассоциируется с непревзойденными комедиями "Веселые ребята", "Волга, Волга".
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