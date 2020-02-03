"Сваты-7": появились новости о продолжении скандального сериала Зеленского

В Беларуси начались съемки седьмого сезона украинского сериала "Сваты".
Как сообщило издание "Комсомольская правда", съемочный процесс стартовал 28 января в доме Виктора и Светланы Празецких в Дуличах — по сюжету, этот дом принадлежит Ивану Будько и Валюхе. Здесь же съемки проходили в августе 2017 года.
"На съемки в наш дом из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме", — рассказывает Светлана Празецкая.
По ее словам, за два года в доме поменяли старую кухню, и сценаристам пришлось переписать сценарий под новую мебель.
Февральские съемки продлятся еще несколько дней в феврале, а после продолжатся только в мае.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.
Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.
В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.
Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.
С 1 июля в Украине начали показ шестого сезона "Сватов".
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