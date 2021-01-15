"Судьба обмену не подлежит": о чем сериал и где смотреть все серии онлайн

В четверг, 14 января, на телеканале "Украина" показали мини-сериал под названием "Судьба обмену не подлежит". В главной роли появилась известная актриса Юлия Такшина.

Режиссер киноленты – Алексей Гусев. Подробней о картине – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сюжет сериала "Судьба обмену не подлежит"

Молодая женщина, забеременевшая после изнасилования и не имеющая средств, чтобы растить новорожденную дочь, хочет оставить малышку в роддоме.

Но, познакомившись с соседкой по палате, – счастливой матерью сестер-двойняшек и женой обеспеченного бизнесмена, Наталья решает перехитрить судьбу и меняет свою дочь местами с одной из двойняшек Анны и Бориса.

В главных ролях снялись такие популярные актеры как Юлия Такшина, Ольга Олексий, Виталий Кудрявцев, Тамара Антропова и другие.

На телеканале "Украина" показали мини-сериал "Судьба обмену не подлежит" TV.ua

"Судьба обмену не подлежит": где смотреть все серии онлайн

Сериал "Судьба обмену не подлежит" транслировался на телеканале "Украина". После телевизионного показа все серии можно посмотреть на официальном сайте канала или же на YouTube.

"Судьба обмену не подлежит" 1 серия: смотреть онлайн

"Судьба обмену не подлежит" 2 серия: смотреть онлайн

"Судьба обмену не подлежит" 3 серия: смотреть онлайн

"Судьба обмену не подлежит" 4 серия: смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на телеканале "Украина" состоялся показ мини-сериала "Нарушая правила". Главную роль сыграла популярная актриса Елена Шилова.