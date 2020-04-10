Сценаристка "Спіймати Кайдаша" высказалась об украинском кино

Сценаристка украинского сериала "Спіймати Кайдаша" Наталья Ворожбит высказалась об украинском кино.

Она заявила, что в последнее время в Украине кино развивалось наилучшим образом. Об этом Ворожбит заявила в интервью изданию "Апостроф".

Фото: СТБ

"Это был очень правильный путь. Да, было снято много фильмов, которые никто не вспомнит, но на их фоне возникли фильмы, которые побеждают на фестивалях, собирают зрителей в кинотеатрах. Из года в год уровень украинского кино рос, и государство очень правильно поступило, что поддерживала и авторские проекты, и молодую режиссуру. Здесь все хорошо, хотя у нас действительно мало продюсеров. На пальцах одной руки можно пересчитать продюсеров, которые готовы серьезно заниматься кино. А вот с идеями проблем не вижу: есть люди, которые готовы приходить с идеей, разрабатывать ее. Хорошие актеры также есть, за последний год я в этом убедилась", - сказала Ворожбит.

Фото: СТБ

"А телевидение - это бизнес, и продюсеры мыслят категориями: заработаешь/не заработаешь, продашь в Россию/не продашь. Все. Это их основной критерий отбора, и они будут делать то, что продается. Эти продюсеры и другие занятые в индустрии люди смотрят дома хорошие сериалы от Netflix, но почему-то считают, что обычные украинцы должны смотреть какой-то шлак, - чем хуже, тем лучше будут рейтинги. И их не волнует, какой климат они формируют в стране", - добавила сценаристка.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал о сериале "Спіймати Кайдаша", а также о том, где смотреть все серии онлайн.