Главная Новости
10 апреля • обновлено в 21:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

Сценаристка "Спіймати Кайдаша" высказалась об украинском кино

2.3т
Читать материал на украинском

Сценаристка украинского сериала "Спіймати Кайдаша" Наталья Ворожбит высказалась об украинском кино.

Она заявила, что в последнее время в Украине кино развивалось наилучшим образом. Об этом Ворожбит заявила в интервью изданию "Апостроф".

Сценаристка "Спіймати Кайдаша" высказалась об украинском кино

Фото: СТБ

"Это был очень правильный путь. Да, было снято много фильмов, которые никто не вспомнит, но на их фоне возникли фильмы, которые побеждают на фестивалях, собирают зрителей в кинотеатрах. Из года в год уровень украинского кино рос, и государство очень правильно поступило, что поддерживала и авторские проекты, и молодую режиссуру. Здесь все хорошо, хотя у нас действительно мало продюсеров. На пальцах одной руки можно пересчитать продюсеров, которые готовы серьезно заниматься кино. А вот с идеями проблем не вижу: есть люди, которые готовы приходить с идеей, разрабатывать ее. Хорошие актеры также есть, за последний год я в этом убедилась", - сказала Ворожбит.

Сценаристка "Спіймати Кайдаша" высказалась об украинском кино

Фото: СТБ

"А телевидение - это бизнес, и продюсеры мыслят категориями: заработаешь/не заработаешь, продашь в Россию/не продашь. Все. Это их основной критерий отбора, и они будут делать то, что продается. Эти продюсеры и другие занятые в индустрии люди смотрят дома хорошие сериалы от Netflix, но почему-то считают, что обычные украинцы должны смотреть какой-то шлак, - чем хуже, тем лучше будут рейтинги. И их не волнует, какой климат они формируют в стране", - добавила сценаристка.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал о сериале "Спіймати Кайдаша", а также о том, где смотреть все серии онлайн.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кузюку кузюку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 100 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • Кличко пообещал, что в Киеве не будут вводить комендантский час.

  • СБУ открыла уголовное производство против властей Николаевщины, где еще не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги