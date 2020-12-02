Сценарист 'Черного зеркала' создаст фильм про 2020 год

Известный сценарист Чарли Брукер создаст для Netflix фильм о событиях 2020 года.

Сейчас он работает над несколькими новыми проектами, пишет Vulture.

Так, Брукер пытается отойти от пессимистических сюжетов, добавив больше юмора.

"Я не уверен, что люди сейчас способны вынести истории о крахе общества", – объяснил сценарист.

Напомним, Чарли Брукер известен как создатель сериала "Черное зеркало", в котором показано влияние информационных технологий на человеческие отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Черное зеркало" был номинирован на премию "Эмми".