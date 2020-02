Стоит ли идти в кино на фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", отзывы и трейлер

В четверг, 6 февраля, в прокат вышел новый супергеройский фильм из вселенной DC Comics "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".

В оригинале фильм называется Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Отмечается, что фильм длится 108 минут и является первой частью трилогии про Харли Квинн, потом выпустят еще ленту "Сирены Готэма". События развиваются после фильма "Отряд самоубийц".

По сюжету Харли рассталась с Джокером и вместе с бандой девушек-супергероинь защищает от Черной Маски юную Кассандру Кэйн.

Смотрите трейлеры к фильму на русском и украинском языках:

Стоит заметить, что отзывы про фильм довольно неоднозначные. Rotten Tomatoes оценил его на 7.05/10, Metacritic - на 60/100, Кинопоиск - 6,4/10.

Многие возмущены тем, как Харли Квинн изменилась после расставания с Джокером, и что девушки в фильме больше не носят чрезмерно откровенных нарядов.

Смотрите также, стоит ли смотреть в кино новый фильм "Наши котики".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram