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31 января • обновлено в 09:00
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Стоит ли идти на фильм "Наши котики" в кино, отзывы и трейлер

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В четверг, 30 января, в украинских кинотеатрах презентовали неполиткорректную комедию под названием "Наши котики".

Полное название фильма "Наши котики или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной АТО с временными элементами военного положения".

Отмечается, что над комедией работал Владимир Тихий, он же выступил и в качестве продюсера вместе с Ульяной Супрун, Степаном Бандерой и другими.

По сюжету события развиваются в самом начале военной агрессии России против Украины в 2014 году вокруг троих военных на дежурстве в самой "глухой" позиции фронта.

В рамках работы над проектом использовали реальные истории украинских военнослужащих. Вскоре выйдет еще и одноименная книга.

Смотрите трейлер к фильму:

Интересно, что главному герою из-за "Наших котиков" отказали в двух ролях в сериалах, которые планировалось показывать в России. Также пропагандисты распространяли фейк, что продюсером выступает Марина Порошенко.

Стоит заметить, что кино только вышло в прокат, поэтому о нем пока мало отзывов. Но первые опросы оценивают ленту в около 8 баллов из 10-ти.

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