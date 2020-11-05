Стивен Кинг назвал лучший сериал 2020 года

Американский писатель Стивен Кинг поделился с поклонниками сериалом 2020 года, который больше всего ему понравился. Это семисерийная картина "Ход королевы" от Netflix.

Об этом Кинг сообщил на личной странице в Twitter, назвав киноленту невероятно захватывающей. Отметим, что данный мини-сериал основан на одноименном романе 1983 года Уолтера Тевиса.

"Я посмотрел много сериалов в течение этого проклятого года. Знаю, что не один такой. Лучший из лучших – "Ход королевы". Абсолютно захватывающий! Я думал, ничто не сравнится с фильмом "Суд над Чикагской семеркой", но этот сериал превзошел его", – написал Кинг.

Кадр из сериала "Ход королевы" marieclaire.ua

По сюжету сериала, Бет Хармон – обычная американская сирота, которая в раннем возрасте открывает в себе талант игры в шахматы – только за доской она чувствует, что может хоть что-то контролировать. Постепенно она становится одной из главных шахматисток США, получает звание гроссмейстера, но из-за постоянного напряжения она вынуждена ступить на путь саморазрушения, подавляя свои страхи и сомнения наркотиками и алкоголем.

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