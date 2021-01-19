Стилисты рассказали, как повторить образы из сериала 'Бриджертоны'

Нашумевший мини-сериал "Бриджертоны" стал популярным не только благодаря своему сюжету, но и костюмам главных актеров. Так, в киноленте показаны разнообразные яркие парики, перья и кристаллы.

Над образами героев работали такие стилисты как Марк Пилчер и Клэр Метьюз. Подробней о нарядах в известной картине пишет издание Vogue.

По словам Пилчера, когда он узнал, что королева Шарлотта африканского происхождения, то решил использовать силуэты того периода, но смог применить пряди, косы и стили с афротекстурой с оглядкой на контекст.

Стилист отметил, что личность персонажа может транслироваться через прическу и макияж. Так, он хотел отразить деловой подход Элоизы, поэтому сделал ей маллет, который был в моде во времена Регентства.

Во время первой примерки леди Фезерингтон Пилчер заметил, что ее наряды были в духе 1950-х, поэтому он решил вдохновиться фотографиями легенд Голливуда того времени – Элизабет Тейлор и Деборы Керр. В результате получился образ 1950-х годов с силуэтом Регентства.

А образ Крессиды был навеян персонажем Нелли Олесон из "Маленького дома в прерии" – с локонами, бантами и цветами, в лентах и жемчугах.

По поводу макияжа стилист Метьюз посоветовала использовать тональную основу или увлажняющий тонирующий крем, а также хайлайтер, подчеркивая область под скулами и овал лица.

Кроме того, необходимо наносить розовые румяна кремовой текстуры на яблочки щек и закрепить макияж пудрой тончайшего помола.

Для глаз можно использовать серо-коричневые или телесные оттенки, в сочетании с более светлым оттенком во внутренних уголках глаз и под бровью.

Для более естественного контура актерам применили коричнево-черную или черную подводку – жидкую или гелевую, которую наносили кистью со скошенным краем, чтобы смягчить линию.

Чтобы подчеркнуть брови, можно использовать жидкую подводку для бровей. Для губ – карандаш, соответствующий цвету губ, или же бальзам.

Стилист добавила, что для королевы она применила матовую жидкую помаду, когда надо было создать более яркий макияж губ, но без очерченного контура.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео закулисья нашумевшего мини-сериала "Бриджертоны". Так, главные актеры репетировали свои танцевальные движения для киноленты.