СТБ представил мелодраму "Как долго я тебя ждала": где смотреть все серии онлайн

На телеканале СТБ стартовал показ сериала "Как долго я тебя ждала" производства "Киевтелефильм".

16-серйиная мелодрама – трогательная история о всепреодолевающей любви, которая не угасает даже спустя долгие годы разлуки. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о сериале и о том, где смотреть все серии онлайн (видео смотрите в конце новости).

Сериал "Как долго я тебя ждала" Пресс-служба СТБ

"Как долго я тебя ждала": о чем сериал

Главные герои "Как долго я тебя ждала" – влюбленные Жанна и Роман – мечтают о счастливой совместной жизни, но все рушится, когда парня обвиняют в убийстве лучшей подруги Жанны.

Роман не виновен в преступлении, его подставляет отец Жанны – подполковник милиции Валерий. По его мнению, избранник дочери недостаточно хорош для нее, поэтому он "заказывает" смерть парня на зоне.

Сериал "Как долго я тебя ждала" Пресс-служба СТБ

Узнав это, Жанна идет на сделку с местным бизнесменом, криминальным авторитетом Славой Карповым, который пытается скрыть свою импотенцию.

Она соглашается на фиктивный брак, а Рома взамен получает защиту и особые условия содержания в тюрьме. Проходят годы. Роман и Жанна учатся жить без любви, но судьба вновь сводит их... Только теперь хладнокровный, циничный Рома считает бывшую невесту предательницей, не подозревая, что все эти годы она его ждала.

Сериал "Как долго я тебя ждала" Пресс-служба СТБ

“Наша история очень непростая, эмоциональная и поучительная. Я верю, что зрители проникнутся судьбами героев и будут переживать за них, как за своих близких. Вас ждет не просто трагическая история любви, разделенная годами, а и целый ряд экшн сцен. Нам удалось собрать на площадке очень сильную команду, которая по-настоящему жила проектом”, – рассказал режиссер Валерий Ибрагимов.

"Как долго я тебя ждала": актеры и роли

В сериале зрители увидели известных актеров в неожиданных амплуа. Например, зачастую брутальный Сергей Векслер сыграл импотента Славу Карпова, а Алексей Зубков впервые сыграл главного антагониста.

Сериал "Как долго я тебя ждала" Пресс-служба СТБ

Главные роли в сериале получили:

Евгения Нохрина – Жанна

Дмитрий Блажко – Роман

Александр Мохов – Антон Якимов, отец Романа

Алексей Зубков – Валерий Соловьев, отец Жанны

Олеся Жураковская – Любовь Якимова, мама Романа

Елена Хижна – Лидия

"Как долго я тебя ждала": где смотреть все серии онлайн

Премьера сериала состоялась на телеканале СТБ в понедельник, 25 марта. Ежедневно в 20:15 на экраны выходит по 2 серии. Всего лента состоит из 20 эпизодов.

Также все серии "Как долго я тебя ждала" можно смотреть и в сети. В частности, они опубликованы на официальном сайте СТБ и видеосервисе "Телепортал".

"Как долго я тебя ждала": все серии подряд (короткое содержание)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на канале СТБ стартовал показ сериала "Папаньки 2", созданием которого занималась компания "Дизель Студио".