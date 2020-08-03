Стартовали съемки продолжения "Универа": кто из актеров вернется в сериал. Радио "Комсомольская правда"

33-летняя российская актриса Настасья Самбурская вновь сыграет роль Кристины в продолжении сериала "Универ", съемки которого уже стартовали.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото тарелки с фамилиями участников проекта. Так, в сериале также будут присутствовать Арарат Кещян (играет Майкла), Станислав Ярушин (Антон), Екатерина Молоховская (Варя), Анна Хилькевич (Маша) и другие (снимок смотрите ниже).

"Молчать больше нельзя! Стартовали съемки "Универ.10 лет спустя". До встречи, любимые!" – написала звезда.

Стартовали съемки сериала "Универ" Instagram @samburskaya

Фанаты Самбурской были приятно удивлены радостной новости и начали расспрашивать артистку о дате выхода нового сезона. Однако звезда объяснила, что не поделится другими секретами.

"Ничего не расскажу, ждите. Обещаю, сюжет захватывающий!" – ответила актриса.

Напомним, что Самбурская начала сниматься в сериале в 2009 году, а покинула проект в 2016 году, что изрядно удивило поклонников. В результате героиня актрисы Кристина съехала из общежития после расставания с любимым и перестала появляться в кадре.

Самбурская в сериале "Универ" YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова захватила сеть своим внешним видом. Так, она позировала в купальнике стоя на балконе, демонстрируя поклонникам стройное тело.