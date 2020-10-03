Стал известен скрытый смысл культового фильма "Титаник"

Главный смысл культового фильма "Титаник" заключается не в любовной драме, а в том, что "радоваться нужно каждому дню, даже если в нем нет любви".

Об этом шла речь в проекте "Эпизоды" на Youtube, который посвящен анализу популярных кинокартин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автор проекта заявил, что в "Титанике" главный герой Джек, после знакомства с девушкой Роуз, с которой стремительно развился роман, ни разу так и не признался ей в любви. Тогда блогер задался вопросом: "была ли любовь между ними вообще?".

О чем фильм "Титаник". Кадр из фильма

По мнению блогера, Роуз просто думает, что влюблена, потому что чуть ли не в первый раз в жизни стала свободной.

"Какая настоящая любовь за три дня? Она почувствовала себя счастливой, потому что Джек научил ее жить! Не тратить время на поиски счастья, чтобы не упустить счастье, которое жизнь сама может тебе подкинуть", – рассказывал автор в видео.

Скрытый смысл фильма "Титаник". Кадр из фильма

По его словам, если посмотреть на главного героя Джека, можно заметить, что его жизнь плывет по течению, потому что ему нечего терять. Этот персонаж легко относится ко всему происходящему, и он никогда не влияет на ход событий, а все пускает на самотек. Даже выиграв билет на "Титаник" в карты, Джек не мухлевал, и это действительно была воля судьбы.

В то же время блогер указал, что Роуз – буквально противоположный персонаж Джеку. Она представительница уважаемой семьи из высшего общества. Казалось бы, имеет все – деньги, признание, возможность исполнять собственные капризы. В ее жизни уже все решено, поскольку, исходя из ленты, понятно, что ее семья на грани разорения и единственный способ спастись от этого – брак по расчету.

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