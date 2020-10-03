Стало известно о скрытом смысле фильма 'Титаник'

Многие поклонники культового фильма "Титаник" привыкли думать, что эта лента о любви, которая сильнее даже самой смерти.

Однако у пользователей сети появилась новая теория, что эта эпическая лента вовсе не о чувствах.

О скрытом смысле фильма "Титаник" рассказал блогер в одном из выпусков на Youtube-канале "Эпизоды".

Как утверждает блогер, тема фильма вовсе не любовная драма. Главный смысл ленты в том, что "радоваться нужно каждому дню, даже если в нем нет любви".

Автор заявил, что в "Титанике" главный герой Джек, после знакомства с девушкой Роуз, с которой стремительно развился роман, ни разу так и не признался ей в любви. Тогда блогер задался вопросом: была ли любовь между ними вообще?

По мнению блогера, Роуз просто думает, что влюблена, потому что чуть ли не в первый раз в жизни стала свободной.

"Какая настоящая любовь за три дня? Она почувствовала себя счастливой, потому что Джек научил ее жить! Не тратить время на поиски счастья, чтобы не упустить счастье, которое жизнь сама может тебе подкинуть", – рассказывал автор в видео.

Если посмотреть на главного героя Джека, можно заметить, что его жизнь плывет по течению, потому что ему нечего терять. Этот персонаж легко относится ко всему происходящему, и он никогда не влияет на ход событий, а все пускает на самотек. Даже выиграв билет на "Титаник" в карты, Джек не мухлевал, и это действительно была воля судьбы.

А вот Роуз, буквально противоположный персонаж Джеку. Она представительница уважаемой семьи из высшего общества. Казалось бы, имеет все – деньги, признание, возможность исполнять собственные капризы. В ее жизни уже все решено, поскольку, исходя из ленты, понятно, что ее семья на грани разорения и единственный способ спастись от этого – брак по расчету.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на Netflix вышел фильм "Энола Холмс": интересные факты о детективе.