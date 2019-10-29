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29 октября • обновлено в 18:42
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Стало известно о провале скандального фильма с Асмус в России: отзывы зрителей

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Скандальный фильм "Текст", в котором снялась жена комика Гарика Харламова актриса Кристина Асмус, провалился в прокате.

Так, фильм собрал всего 92 млн рублей, немного превзойдя результат "Героя" (91 млн рублей), еще одной картины с Александром Петровым в главной роли. Об этом сообщает "Кинопоиск".

Стало известно о провале скандального фильма с Асмус в России: отзывы зрителей
Новости
"Люди, вы чего?" Собчак вступилась за оскандалившуюся с порно Асмус

У "Текста" было самое большое среди новинок количество сеансов, однако средняя посещаемость при этом — 16 человек на одном сеансе.

Отметим, что зрители, которые успели посмотреть фильм отзываются о нем позитивно.

"Текст" — это не только история про телефон и прерванную жизнь, но и настоящий слепок нашего сегодняшнего общества. Социальная драма, в которой многое представлено, как есть, без чернухи и без прикрас. Наряду с этим, фильм, пусть и в куда меньшей степени, чем книга, задает вопросы и о том, как же нужно жить: идти по головам, сжирая более слабых или же, прежде всего, оставаться человеком?! Ну и, безусловно, кульминация и мощнейший финал картины заставляют отзываться о "Тексте" только наилучшими эпитетами"
Стало известно о провале скандального фильма с Асмус в России: отзывы зрителей
"В принципе, неплохой такой фильмец получился. Кто давно желал, может поглазеть вдоволь на Кристину Асмус, которая не стеснялась. Должно быть, в книге есть ещё и другие стороны нелегкой жизни, которые не могли влезть в двухчасовой формат фильма. В общем, здесь вам не поделка от бывших участников КВН, а вполне мастерски снятое современное российское кино с серьезным отношением к себе. Бояться нечего, хотя бы разок можно посмотреть. Просто Александр Петров у нас не вызывает проблем, много фильмов с ним не смотрели же. Тут он вроде на месте и играет неплохо"
Стало известно о провале скандального фильма с Асмус в России: отзывы зрителей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак пожаловалась на то, что ее шоу потеряло просмотры из-за того, что там были кадры из фильма "Текст", в котором снялась Кристина Асмус. Полное видео скандальной порно-сцены с актрисой смотрите здесь.

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hunt andres
hunt andres
Обоз, зачем постить фейки? Сборы "Героя" за ПЕРВЫЙ уикэнд проката - более 94 миллионов рублей (при бюджете в 31 миллион баксов). О каком провале речь??? Обозники, ну зачем вот так откровенно пиз деть??????
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