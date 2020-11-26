Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях"

Датский актер Мадс Миккельсен сыграет в третьей части фильма "Фантастические твари" вместо Джонни Деппа. Звезда "Охоты" и "Ганнибала" появится в роли злодея Геллерта Грин-де-Вальда.

Слухи о том, что Миккельсен может заменить Деппа, появились еще 11 ноября. Однако студия Warner Bros официально подтвердила данную информацию только сейчас. Съемки с актером начнутся в ближайшее время, потому что производство фильма уже находится в разгаре, сообщает издание Deadline.

Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в фильме "Фантастические твари-3" purebreak.com

В то же время лишенный роли Джонни Депп получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок в "Фантастических тварях". Напомним, что актеру отказали в роли после скандала с бывшей женой Эмбер Херд. Актриса утверждала, что Депп избивал ее, об этом написал таблоид The Sun. Актер подал на газету в суд, обвинив в клевете, но проиграл дело.

Джонни Депп mashable.com

К слову, премьера фильма "Фантастические твари-3" была перенесена на 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышел первый трейлер исторической драмы "Минамата", премьера которой состоится в Европе в феврале 2021 года. Главного персонажа – фотографа-документалиста Юджина Смита – в ленте исполнил голливудский актер Джонни Депп.