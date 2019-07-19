Стало известно, когда выйдет 4 сезон "Очень странных дел"

Netflix планирует начать съемки четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела" в октябре 2019 года.

Об этом сообщает Production Weekly, уточняя, что новые эпизоды фанаты смогут увидеть уже в 2020 году.

Очень странные дела 3 Netflix

Официально Netflix еще не объявил планов на съемки, однако эксперты утверждают, что продолжение полюбившегося многим сериала неизбежно.

Пока неизвестно, что именно покажут в четвертом сезоне, однако есть предположение, что сюжет вновь закрутится вокруг Демогоргона. Ведь как минимум одно чудовище осталось в Хокинсе.

last 4 brain cells pic.twitter.com/KMBRNcgQS1 — Stranger Things (@Stranger_Things) July 12, 2019

Поклонники остались в восторге от третьего сезона сериала. Многие признались, что завершили просмотр финальных эпизодов в слезах, добавив, что они стали самыми напряженными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля Netflix выпустил третий сезон популярного сериала "Очень странные дела", и уже вечером все серии были доступны для просмотра. В ленте снялся 33-летний киевлянин Алек Утгофф.

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