Стало известно, когда выйдет 4 сезон "Очень странных дел"

Netflix планирует начать съемки четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела" в октябре 2019 года.

Об этом сообщает Production Weekly, уточняя, что новые эпизоды фанаты смогут увидеть уже в 2020 году.

Официально Netflix еще не объявил планов на съемки, однако эксперты утверждают, что продолжение полюбившегося многим сериала неизбежно.

Пока неизвестно, что именно покажут в четвертом сезоне, однако есть предположение, что сюжет вновь закрутится вокруг Демогоргона. Ведь как минимум одно чудовище осталось в Хокинсе.

Поклонники остались в восторге от третьего сезона сериала. Многие признались, что завершили просмотр финальных эпизодов в слезах, добавив, что они стали самыми напряженными.

