Стало известно, когда начнутся съемки фильма "Дэдпул 3"

Юля Ухина Кино 18:46, 12.01.2021 Обновлено: 18:56, 12.01.2021

Съемки фильма "Дэдпул-3" начнутся не ранее 2022 года. Третья часть франшизы станет частью киновселенной Marvel и получит прокатный рейтинг R (зрители младше 17 лет могут смотреть только в присутствии родителей).

Об этом сообщает издание Collider со ссылкой на главу Marvel Studios Кевина Файги. По его словам, на данный момент над сценарием "Дедпула-3" работают сестры Лиззи и Венди Молине. Их курирует Райан Рейнолдс, который является продюсером картины и исполнит в ней главную роль.

"У нас есть список вещей, которые мы уже анонсировали и которые должны сделать, но это волнительно – то, что проект стартовал. Это совсем другой тип персонажа для киновселенной Marvel, и Райан – это природная сила, которая потрясает, когда он воплощает этого героя", – сказал Файги.

Райан Рейнолдс в фильме "Дэдпул"

Отмечается, что "Дэдпул-3" вряд ли появится в кинотеатрах раньше 2023 года. Сейчас Marvel Studios работает над сиквелами "Доктора Стрэнджа", "Капитана Марвел" и "Черной Пантеры", а также "Тором-4" и "Человеком-пауком-3".

"Дэдпул" – это американский фантастический боевик от режиссера Тима Миллера. Кинокартина является продолжением серии фильмов "Люди Икс". В основу сюжета ленты положена история знаменитого персонажа комиксов компании Marvel Comics по имени Дэдпул: его превращение из обычного человека в героя со сверхспособностями.

Кадр из фильма "Дэдпул"
sorrisi.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Warner Bros. показала первый официальный трейлер к фильму "Том и Джерри". Премьера состоится в 2021 году.

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