Стало известно, что Женщину-Халка в сериале от Marvel сыграет актриса с украинскими корнями

Главная роль в сериале от Marvel о Женщине-Халка, который выйдет на Disney +, досталась канадской актрисе с украинскими корнями Татьяне Маслани.

Звезда еще не подписала контракт с киновселенной, но ее уже утвердили на роль. Пока неизвестно, когда начнутся съемки проекта, пишет издание Deadline.

По сюжету героиня сериала – Дженнифер Уолтерс – работает адвокатом и является двоюродной сестрой Брюса Беннера, известного как Халк. Экстренное переливание крови от ее двоюродного брата дает девушке его силу. В отличие от Беннера, она сохраняет собственное сознание во время преобразований.

Отметим, Маслани получила известность благодаря сериалу "Темное дитя", также она недавно появилась в первом сезоне сериала "Перри Мейсон".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Роберт Дауни-младший, которого фанаты киновселенной Marvel полюбили в роли Железного Человека, заявил об окончании всех проектов со студией.