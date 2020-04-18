Стала затворницей: дочь Георгия Вицина живет в квартире отца и ни с кем не общается

Ровно 103 года назад, 18 апреля 1917 года родился легендарный советский актер Георгий Вицин.

У артиста была единственная дочь, Наталья. Сейчас ей 66 лет. В день рождения артиста OBOZREVATEL расскажет, как она выглядит и чем занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Георгий Вицин в фильме "Пес Барбос и необычный кросс" кадр из фильма

Наталья Георгиевна Вицина родилась 5 октября 1954 года в браке Вицина и Тамары Мичуриной.

Дочь Вицина унаследовала от отца дар рисования: мало кто знает, что легендарный актер был еще и художником, рисовал карикатуры на актеров, пробовал себя в скульптуре, графике, живописи.

Любовь к рисованию он привил и своей дочери. Наталья Вицина – художник-график, среди ее работ – плакаты для фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Неоконченная пьеса для механического пианино".

По данным СМИ, сейчас работа не приносит дохода Наталье Вициной. Дочь актера живет вместе со своим гражданским мужем на Большой Никитской улице в Москве, в квартире, которую ей много лет назад подарил отец. Детей у нее нет.

При этом Наталья избегает общения не только с журналистами, но и с ее родственниками. Близкие потеряли связь с ней еще 18 лет назад, после смерти ее отца в октябре 2001 года.

Георгий Вицин и его дочь Наталья Pinterest

Георгий Вицин и его дочь Наталья Pinterest

Георгий Вицин и его дочь Наталья Pinterest

"Уже много лет до Наташи не дозвониться, телефон в ее квартире молчит. Нам с супругом визит в столицу не под силу, ведь на руках маленькая дочка Машенька, двоюродная правнучка Георгия Михайловича. Обидно, что наша связь так резко оборвалась..." – рассказала как-то журналистам Анастасия Курносова, жена Семена, двоюродного внука актера, которая живет во Владимире.

А соседи Натальи Вициной говорят, что она редко выходит из дома.

Георгий Вицин и его дочь Наталья Pinterest

Георгий Вицин и его дочь Наталья Pinterest

"Получает пенсию, на эти деньги и существует. С нами, жителями ближайших квартир, почти не контактирует, а если и заговорит, обязательно просит никому ничего о ней не рассказывать – не любит внимания. Живет Наталья с гражданским мужем, его зовут Алексей. Он ходит за продуктами, оплачивает коммунальные услуги, выносит мусор. Гости у них бывают редко", – рассказал один из них изданию Starhit.

По слухам, к журналистам Наталья Вицина испытывает особую неприязнь. Такое отношение у нее сформировалось от обиды за отца: о нем еще при жизни писали гадости, хотя талантливый актер на самом деле не пил, вел здоровый образ жизни, занимался дыхательными практиками.

Дочь Георгия Вицина Наталья Pinterest

Георгий Вицин и его дочь Наталья Pinterest

В деньгах Георгий Вицин особо не нуждался, как и его единственная дочь. У них действительно много общего. Наталья Вицина, как и ее отец, очень избирательна в общении: она не допускает в свой круг случайных знакомых, не отвечает на вопросы любопытных сплетников и отказывает в ответ на многочисленные просьбы об интервью.

Также Наталья, как и Георгий Вицин, очень любит животных. У нее давно живет любимый пес, с которым она выходит на прогулки по парку.

"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак", – любил повторять легендарный актер. Он всегда подкармливал дворовых собак, а однажды подобрал больного пса, выходил и оставил у себя.

Георгий Вицин в фильме "Она Вас любит" kino-teatr.ru

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