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18 апреля • обновлено в 05:17
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Стала затворницей: дочь Георгия Вицина живет в квартире отца и ни с кем не общается

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Ровно 103 года назад, 18 апреля 1917 года родился легендарный советский актер Георгий Вицин.

У артиста была единственная дочь, Наталья. Сейчас ей 66 лет. В день рождения артиста OBOZREVATEL расскажет, как она выглядит и чем занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Георгий Вицин в фильме "Пес Барбос и необычный кросс"

Георгий Вицин в фильме "Пес Барбос и необычный кросс"

кадр из фильма

Наталья Георгиевна Вицина родилась 5 октября 1954 года в браке Вицина и Тамары Мичуриной.

Дочь Вицина унаследовала от отца дар рисования: мало кто знает, что легендарный актер был еще и художником, рисовал карикатуры на актеров, пробовал себя в скульптуре, графике, живописи.

Любовь к рисованию он привил и своей дочери. Наталья Вицина – художник-график, среди ее работ – плакаты для фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Неоконченная пьеса для механического пианино".

По данным СМИ, сейчас работа не приносит дохода Наталье Вициной. Дочь актера живет вместе со своим гражданским мужем на Большой Никитской улице в Москве, в квартире, которую ей много лет назад подарил отец. Детей у нее нет.

При этом Наталья избегает общения не только с журналистами, но и с ее родственниками. Близкие потеряли связь с ней еще 18 лет назад, после смерти ее отца в октябре 2001 года.

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Pinterest

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Pinterest

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Pinterest

"Уже много лет до Наташи не дозвониться, телефон в ее квартире молчит. Нам с супругом визит в столицу не под силу, ведь на руках маленькая дочка Машенька, двоюродная правнучка Георгия Михайловича. Обидно, что наша связь так резко оборвалась..." – рассказала как-то журналистам Анастасия Курносова, жена Семена, двоюродного внука актера, которая живет во Владимире.

А соседи Натальи Вициной говорят, что она редко выходит из дома.

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Pinterest

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Pinterest

"Получает пенсию, на эти деньги и существует. С нами, жителями ближайших квартир, почти не контактирует, а если и заговорит, обязательно просит никому ничего о ней не рассказывать – не любит внимания. Живет Наталья с гражданским мужем, его зовут Алексей. Он ходит за продуктами, оплачивает коммунальные услуги, выносит мусор. Гости у них бывают редко", – рассказал один из них изданию Starhit.

По слухам, к журналистам Наталья Вицина испытывает особую неприязнь. Такое отношение у нее сформировалось от обиды за отца: о нем еще при жизни писали гадости, хотя талантливый актер на самом деле не пил, вел здоровый образ жизни, занимался дыхательными практиками.

Дочь Георгия Вицина Наталья

Дочь Георгия Вицина Наталья

Pinterest

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Георгий Вицин и его дочь Наталья

Pinterest

В деньгах Георгий Вицин особо не нуждался, как и его единственная дочь. У них действительно много общего. Наталья Вицина, как и ее отец, очень избирательна в общении: она не допускает в свой круг случайных знакомых, не отвечает на вопросы любопытных сплетников и отказывает в ответ на многочисленные просьбы об интервью.

Также Наталья, как и Георгий Вицин, очень любит животных. У нее давно живет любимый пес, с которым она выходит на прогулки по парку.

"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак", – любил повторять легендарный актер. Он всегда подкармливал дворовых собак, а однажды подобрал больного пса, выходил и оставил у себя.

Георгий Вицин в фильме "Она Вас любит"

Георгий Вицин в фильме "Она Вас любит"

kino-teatr.ru

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Автор
Алина Мельник
Тема
Родители и дети
Персона
Георгий Вицин
Место
Россия Москва
Теги
Новости России день рождения люди советское кино шоу-бизнес шоу звезды дети СССР кино
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