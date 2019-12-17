Стала известна судьба украинского фильма на "Оскаре"

17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Украинская драма "Домой" режиссера Наримана Алиева, выдвинутая Украинским Оскаровским комитетом, в шорт-лист не вошла.

Gold Derby

Фильм "Домой" повествует о путешествии отца (Ахтема Сеитаблаева) и младшего сына в Крым после аннексии полуострова Россией. Работа Алиева стала одним из лауреатов конкурса кинопроектов патриотической направленности, который провело Министерство культуры Украины в 2018 году. Все диалоги ленты ведутся на крымскотатарском, украинском и русском языке.

islam.in.ua

В шорт-лист претендентов на Оскар удалось пробиться "Окрашенному птенцу" / The Painted Bird Вацлава Маргоуль. И хотя "Окрашенный птенец" выдвинут на премию Чехией, это фильм совместного производства Украины, Чехии, Словакии и Польши.

Как ранее писал OBOZREVATEL, аналитики назвали главных претендентов на победу премии "Оскар-2020", церемония награждения которой состоится 9 февраля.

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