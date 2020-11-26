"Спокойной ночи, малыши" – 57 лет: какие мультфильмы показывали детям в СССР. Видео

В четверг, 26 ноября, отмечается день рождения популярной детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши".

Хотя впервые она вышла в эфир 1 сентября 1964 года, история ее создания берет начало именно с ноября 1963-го, когда велась разработка проекта, придумывались главные герои и декорации. В день рождения "Спокойной ночи, малыши" OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какие мультфильмы показывала передача в разные годы.

"Спокойной ночи, малыши" впервые вышла в эфир 1 сентября 1964 года Pinterest

Так, с начала существования в "Спокойной ночи, малыши" транслировались мультфильмы производства "Союзмультфильм".

В 70-80-х, с конца 90-х и по 2009 год передача показывала мультфильмы "Крот", "Сказки мхов и папоротников" производства Чехословакии, "Рекс", "Болек и Лелек" производства Польши и другие.

В 1999 году в "Спокойной ночи, малыши" транслировался частями "Незнайка на Луне", в 2003 году – "Карлик Нос", а в 2006-м – "Добрыня Никитич и Змей Горыныч".

С 2004 по 2006 и с 2010 по 2015 год в передаче показывали мультсериал "Смешарики", с 2006 – "Приключения Лунтика и его друзей", с 2009 – м/с "Маша и Медведь", с 2010 года – м/с "Фиксики", с 2011 года – м/с "Белка и Стрелка. Озорная семейка" и "Барбоскины", с 2015 года – "Ми-ми-мишки" и многие другие.

Как известно, впервые "Спокойной ночи, малыши" вышла в эфир 1 сентября 1964 года. Знаменитая песня "Спят усталые игрушки" звучит в ней с самого начала.

Первым главным героем "Спокойной ночи, малыши" стал Филя, затем, в 70-х годах, к нему присоединились Степашка, Хрюша и Каркуша. Передачу вели известные советские ведущие: Валентина Леонтьева, Владимир Ухин, Светлана Жильцова, Татьяна Судец, Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк и другие.

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