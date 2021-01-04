В марте 2020 года на телеканале СТБ был показан сериал украинского производства "Спіймати Кайдаша". Лента завоевала огромную популярность среди украинцев и стала своеобразной сенсацией в украинском кинематографе. Всего на экраны вышло 12 эпизодов. С 4 января 2021 года канал начал повторный показ нашумевшей картины.

OBOZREVATEL решил подробно рассказать о сериале, а также о том, где смотреть все серии "Спіймати Кайдаша" онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О чем сериал "Спіймати Кайдаша"

Сериал снят по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья", однако в сюжет были внесены заметные изменения. Создатель сериала Наталья Ворожбит перенесла события в период 2000/2010-х годов и добавила много новых сюжетных линий (в оригинале события разворачивались в 1860 году. – Ред.).

Основные сюжетные линии сериала построены вокруг проблемы противостояния двух поколений одной семьи – поколений родителей и детей. Сюжет наполнен различными драматическими конфронтациями между всеми членами семьи, апогей чего приходит в 2014 году, когда семью разделяет Революция Достоинства.

Герои сериала "Спіймати Кайдаша" СТБ

Один сын Кайдашей – Лаврин – в тяжелое для Украины время поддержал проукраинские взгляды и независимость государства, уйдя добровольцем на войну защищать Украину против российской агрессии.

Второй сын – Карп – проявил пророссийскую позицию и стал сторонником России и поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Россией. В сериале также присутствует несколько любовных линий.

Кто снимался в сериале "Спіймати Кайдаша"

В сериале "Спіймати Кайдаша" актеры искусно перевоплотились в персонажей повести Ивана Нечуй-Левицкого. Искренняя и ненавязчивая игра с первой серии подкупила зрителя.

Главные роли исполнили:

Виктор Жданов – Омелько Кайдаш, отец (автомеханик)

Ирина Мак – Маруся Кайдашиха, мать (домохозяйка)

Тарас Цимбалюк – Карпо Кайдаш, старший сын (автомеханик)

Григорий Бакланов – Лаврин Кайдаш, младший сын (безработный)

Антонина Хижняк – Мотря Кайдашенчиха, старшая невестка (бухгалтерша)

Дарья Федина – Мелашка Кайдашенчиха, младшая невестка (школьница)

Юлия Врублевская – Татьяна, соседка Кайдашей (домохозяйка)

Что известно об актерах

Исполнитель главной роли в сериале Виктор Жданов завоевал известность после съемок в таких блокбастерах, как "Киборги" и "Захар Беркут". 52-летний актер родился в Херсонской области, где и начал строить карьеру артиста. Был ведущим актером драматических театров в Херсоне, Донецке и Киеве. В 2009 году Жданову присвоили звание Заслуженного артиста Украины.

Виктор Жданов Facebook

Виктор Жданов и Тарас Цимбалюк Facebook

49-летняя актриса Ирина Мак, исполнившая роль Кайдашихи, с 1994 года работает в Киевском театре драмы и комедии на Левом берегу. Кроме театральных работ на ее счету также почти два десятка ролей в кино, среди которых – "Возвращение Мухтара" и "Доктор Вера".

Ирина Мак Facebook

Ирина Мак и Тарас Цимбалюк Facebook

Сыгравший старшего сына Кайдашей Карпа Тарас Цимбалюк дебютировал на телеэкранах в 2011 году в популярном сериале "Дневники темного", однако там парень сыграл второстепенную роль. Сейчас на счету 30-летнего актера десятки ролей в украинских сериалах, среди которых – "Крепостная", "Черный ворон", "Центральная больница" и другие.

Ранее OBOZREVATEL пообщался с Цимбалюком о съемках в сериале "Спіймати Кайдаша" и исторической драме "Черный ворон". Подробнее – в эксклюзивном материале.

Тарас Цимбалюк Facebook

Тарас Цимбалюк Facebook

Исполнитель роли Лаврина Кайдаша – 25-летний одесский актер Григорий Бакланов только начал сниматься в кино. Помимо роли в "Спіймати Кайдаша" Григорий также сыграл в фильме "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое" (2019 год). С 2016 года артист играет в Новом театре на Печерске в Киеве.

Георгий Бакланов Facebook

Георгий Бакланов Facebook

Антонина Хижняк сыграла в сериале Мотрю Кайдашенчиху. Родилась актриса в июле 1990 года в городе Украинка Киевской области. С 2012 года Хижняк работает в Киевском академическом театре кукол. Дублирует и озвучивает украинском и русском языках. Официальный украинский голос голливудских актрис Дейзи Ридли и Алисии Викандер. Помимо "Спіймати Кайдаша" сыграла роли в картинах "След" и "Любовь с закрытыми глазами".

Антонина Хижняк Facebook

Антонина Хижняк и Тарас Цимбалюк Facebook

Молодая актриса, исполнительница роли Татьяны (соседка семьи Кайдашей) Юлия Врублевская завоевала популярность после съемок в фильме "Припутни" в 2017 году. Девушка родилась в Луганске, в Киеве она проживает с 2014 года.

Юлия Врублевская Facebook

Юлия Врублевская Facebook

Об исполнительнице роли Мелашки – актрисе Дарье Фединой – известно немного. Девушка только начинает актерскую карьеру. Родом Дарья из Львова. Сейчас она учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Дарья Федина Facebook

Дарья Федина Facebook

Будет ли продолжение "Спіймати Кайдаша"

Многих фанатов сериала интересует, будут ли снимать продолжение ленты. На странице актрисы Антонины Хижняк пользователи поинтересовались, когда начнутся съемки второго сезона сериала "Спіймати Кайдаша". Девушка ответила, что сценаристами продолжение многосерийной ленты не планировалось.

Скриншот со страницы Антонины Хижняк в Facebook

"Спіймати Кайдаша": где смотреть все серии онлайн бесплатно

Посмотреть все серии "Спіймати Кайдаша" можно, помимо показов на телеканале СТБ, на нескольких онлайн-площадках. Так, все 12 серий опубликованы на официальном сайте канала.

Помимо этого, смотреть онлайн "Спіймати Кайдаша" можно и на сервисе "Телепортал".

Первая серия опубликована на видеохостинге YouTube на официальном канале СТБ (серию вы можете просмотреть ниже).

Далее предлагаем короткие видео о каждой серии "Спіймати Кайдаша":

Серия 2

Серия 3

Серия 4

Серия 5

Серия 6

Серия 7

Серия 8

Серия 9

Серия 10

Серия 11

Серия 12

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году звезда "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк стал участником популярного телепроекта "Танці з зірками" и уже после первых выпусков обрел статус секс-символа шоу. О его участии в танцевальном шоу – читайте в эксклюзивном интервью.