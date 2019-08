Создатели "Игры престолов" раскрыли важный момент финала: фанаты в бешенстве

Создатели популярного сериала "Игра престолов" выложили в сеть сценарий последней серии восьмого сезона, раскрыв один из волнующих фанатов моментов.

По данным NME, речь идет о поступке дракона Дейенерис Дрогона, который после смерти наездницы спалил пресловутый Железный трон, которого она так желала.

Фанаты долгое время думали, что это символический момент, в котором ставится точка в истории о постоянных попытках завоевать кресло королей из мечей. Дрогон, по версии поклонников, понял, что трон был символом власти, которая в конечном итоге развратила и свела в могилу Дейенерис. Однако оказалось все намного банальнее.

В официальном сценарии инструкции гласят: "Дракон поднимается на задние лапы, возвышаясь над Джоном. Он смотрит на Джона. Мы видим, как огонь появляется в его глотке. Джон тоже это видит и готовится к смерти. Дрогон хочет сжечь весь мир, но он не трогает Джона. Он выдыхает пламя на стену и взрывает остатки огромных каменных блоков. Мы видим, как через плечо Джона огонь движется к трону – это не цель гнева Дрогона, а просто немой свидетель, который оказался в эпицентре пожара. Сквозь лезвия трона мы видим, как пламя поглощает его", – сказано в сценарии.

То есть, Железный Трон всего лишь оказался на пути ярости Дрогона, который утратил свою "мать" Дейенерис.

"Воу Воу Воу! Вы хотите сказать, что в тот момент, когда Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов", он даже не целился в него", "Это отстой", "Немой свидетель", "То есть сжигание Железного Трона было совершенно случайным, не имело значения? Пойди разберись", "Я чувствую себя тупым (dumb переводится, как тупой или немой. Игре слов. - Ред) свидетелем, прочитав это", – возмутились фанаты.

