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Создатели "Игры престолов" раскрыли важный момент финала: фанаты в бешенстве

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Создатели популярного сериала "Игра престолов" выложили в сеть сценарий последней серии восьмого сезона, раскрыв один из волнующих фанатов моментов.

По данным NME, речь идет о поступке дракона Дейенерис Дрогона, который после смерти наездницы спалил пресловутый Железный трон, которого она так желала.

Фанаты долгое время думали, что это символический момент, в котором ставится точка в истории о постоянных попытках завоевать кресло королей из мечей. Дрогон, по версии поклонников, понял, что трон был символом власти, которая в конечном итоге развратила и свела в могилу Дейенерис. Однако оказалось все намного банальнее.

Джон убивает Дейенерис

Джон убивает Дейенерис "Игра престолов"

Кадрп из фильма

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В официальном сценарии инструкции гласят: "Дракон поднимается на задние лапы, возвышаясь над Джоном. Он смотрит на Джона. Мы видим, как огонь появляется в его глотке. Джон тоже это видит и готовится к смерти. Дрогон хочет сжечь весь мир, но он не трогает Джона. Он выдыхает пламя на стену и взрывает остатки огромных каменных блоков. Мы видим, как через плечо Джона огонь движется к трону – это не цель гнева Дрогона, а просто немой свидетель, который оказался в эпицентре пожара. Сквозь лезвия трона мы видим, как пламя поглощает его", – сказано в сценарии.

Дрогон сжигает Трон

Дрогон сжигает Трон

Кадр из фильма

То есть, Железный Трон всего лишь оказался на пути ярости Дрогона, который утратил свою "мать" Дейенерис.

"Воу Воу Воу! Вы хотите сказать, что в тот момент, когда Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов", он даже не целился в него", "Это отстой", "Немой свидетель", "То есть сжигание Железного Трона было совершенно случайным, не имело значения? Пойди разберись", "Я чувствую себя тупым (dumb переводится, как тупой или немой. Игре слов. - Ред) свидетелем, прочитав это", – возмутились фанаты.

Создатели "Игры престолов" раскрыли важный момент финала: фанаты в бешенстве
Создатели "Игры престолов" раскрыли важный момент финала: фанаты в бешенстве
Создатели "Игры престолов" раскрыли важный момент финала: фанаты в бешенстве
Создатели "Игры престолов" раскрыли важный момент финала: фанаты в бешенстве
Создатели "Игры престолов" раскрыли важный момент финала: фанаты в бешенстве

Как сообщал OBOZREVATEL, шестая серия финального сезона сериала "Игры престолов" с русским переводом появилась со значительной задержкой, что вызвало ажиотаж в сети. Подробнее об этом читайте по ссылке.

20 мая состоялась премьера финальной серии. Многие поклонники саги остались недовольны тем, как завершилась история. Они считают, что сценаристы недоработали и могли сделать лучше. Сразу же появилась петиция с требованием переснять весь сезон.

Ранее президент HBO Кейси Блойд заявил, что никто не воспринял серьезно петицию фанатов с требованием переснять финал.

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Теги
Игра престолов 8 сериал
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