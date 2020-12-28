Создатели фильма "Чудо-женщина" объявили о планах снять третью часть

Компания Warner Bros. приступила к работе над третьей частью популярного фильма "Чудо-женщина". Главную роль все также сыграет актриса Галь Гадот. А режиссером будет Пэтти Дженкинс.

Как стало известно, новую часть киноленты планируют показать во всех кинотеатрах страны. Об этом сообщает издание Variety.

По словам главы Warner Bros. Тоби Эммерих, поклонники со всего мира продолжают восхищаться Дианой Принс. В компании рады, что могут продолжить ее историю.

"Чудо-женщина" Shazoo

Напомним, "Чудо-Женщина: 1984" – супергеройский фильм режиссера Пэтти Дженкинс, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. Является четвертым фильмом Расширенной вселенной DC после "Отряда самоубийц". В фильме снялись Галь Гадот, Крис Пайн, Дэнни Хьюстон, Робин Райт и Дэвид Тьюлис.

В сюжете киноленты рассказывается о влиятельном бизнесмене Лорде, который мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты, пытаясь найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории доктор Барбара Энн Минерва.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее создатели популярного фильма "Чудо-женщина: 1984" скрыли в сцене после титров звездное камео.