Создатели девочки-косули из новых серий "Ну, погоди!" оконфузились с рогами. Фото

Создатели одного из новых персонажей для мультфильма "Ну, погоди!" – косули Ули – нарисовали ей рога, которые присущи только мужским особям этих животных.

Внимание на это обратили в Telegram-канале "Двач/2ch". Они опубликовали комикс, где указана вырезка из Википедии с упоминанием того, что рога есть только у самцов косуль.

А вот самки, к которым, судя по заявлению создателей новых серий мультфильма, и принадлежит Уля – безроги. Однако на опубликованных ранее изображениях новых героев видно, что Уля имеет два рога синего цвета.

Комикс про рога девочки-косули из "Ну, погоди!" Telegram-канал "Двач/2сh"

Публикация о рогах девочки-косули из "Ну, погоди!" Telegram-канал "Двач/2сh"

Как сообщал OBOZREVATEL, в известном советском мультфильме "Ну, погоди!", по инициативе сочинского курорта "Роза Хутор", появятся новые герои: Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.