Создатели девочки-косули из новых серий "Ну, погоди!" оконфузились с рогами. Фото

Антон Малиновский Кино 21:22, 19.06.2020 Обновлено: 21:38, 19.06.2020

Создатели одного из новых персонажей для мультфильма "Ну, погоди!" – косули Ули – нарисовали ей рога, которые присущи только мужским особям этих животных.

Внимание на это обратили в Telegram-канале "Двач/2ch". Они опубликовали комикс, где указана вырезка из Википедии с упоминанием того, что рога есть только у самцов косуль.

А вот самки, к которым, судя по заявлению создателей новых серий мультфильма, и принадлежит Уля – безроги. Однако на опубликованных ранее изображениях новых героев видно, что Уля имеет два рога синего цвета.

Комикс про рога девочки-косули из "Ну, погоди!"
Telegram-канал "Двач/2сh"
Публикация о рогах девочки-косули из "Ну, погоди!"
Telegram-канал "Двач/2сh"

Как сообщал OBOZREVATEL, в известном советском мультфильме "Ну, погоди!", по инициативе сочинского курорта "Роза Хутор", появятся новые герои: Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

Комментировать
Кино

Смотрите также

В супермаркете Киева разгуливала женщина в футболке с Путиным

На Волыни на коленях встретили тело морпеха ВСУ: мечтал стать священником, но позвала война

"Отсиди за Томос, Петя": Добкин похвастался, что инициировал новое дело против Порошенко

Кондратюк назвал 5 адекватных русских и заявил, что Россия "для него умерла"

В Украине за сутки подтвердили более 900 случаев COVID-19: статистика Минздрава на 19 июня