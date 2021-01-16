Создатели "Чернобыля" и "Дылды" снимут для HBO сериал по игре The Last Of Us

София Ковнир Кино 12:01, 16.01.2021 Обновлено: 12:01, 16.01.2021

Создатель популярного фильма "Дылды" Кантемир Балагов и режиссер ленты "Чернобыль" Крейг Мейзин снимут сериал для НВО "Один из нас" по игре The Last Of Us.

Соответствующее заявление сделал продюсер Александр Роднянский на своей странице в Instagram. Он сравнил новость со сказкой "Золушка", в роли которой выступает Балагов.

По словам продюсера, это пример того, как работает современная киноиндустрия, в которой не теряют ни возраст, ни национальность, ни страну происхождения профессионала.

Он добавил, что сериал планируют показать в таймслоте, где демонстрировали показ "Игры престолов".

Игра The Last Of Us
Instagram Александра Роднянского
Для НВО снимут сериал "Один из нас"
Instagram Александра Роднянского

Сам Балагов также прокомментировал на странице в Instagram новость о сериале "Один из нас". Он отметил, что является большим фанатом The Last Of Us и никогда не забудет, как эта игра показала ему то, что он раньше в себе не видел.

"Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!" – подытожил режиссер.

Сериал планируют показать в таймслоте
Instagram Александра Роднянского
Как выглядит игра The Last Of Us
Instagram Александра Роднянского
На экранах появится сериал по игре The Last Of Us
Instagram Александра Роднянского
Балагов снимет сериал по игре The Last Of Us
Instagram Александра Роднянского

Как сообщал OBOZREVATEL, названы самые худшие игры 2020 года по версии Metacritic – портала, который собирает отзывы о музыкальных альбомах, видеоиграх и фильмах.

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