Создатели 'Чернобыля' и 'Дылды' снимут для HBO сериал по игре The Last Of Us

Создатель популярного фильма "Дылды" Кантемир Балагов и режиссер ленты "Чернобыль" Крейг Мейзин снимут сериал для НВО "Один из нас" по игре The Last Of Us.

Соответствующее заявление сделал продюсер Александр Роднянский на своей странице в Instagram. Он сравнил новость со сказкой "Золушка", в роли которой выступает Балагов.

По словам продюсера, это пример того, как работает современная киноиндустрия, в которой не теряют ни возраст, ни национальность, ни страну происхождения профессионала.

Он добавил, что сериал планируют показать в таймслоте, где демонстрировали показ "Игры престолов".

Сам Балагов также прокомментировал на странице в Instagram новость о сериале "Один из нас". Он отметил, что является большим фанатом The Last Of Us и никогда не забудет, как эта игра показала ему то, что он раньше в себе не видел.

"Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!" – подытожил режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы самые худшие игры 2020 года по версии Metacritic – портала, который собирает отзывы о музыкальных альбомах, видеоиграх и фильмах.